 “العمل والتنمية الاجتماعية” تؤكد عدم إلغاء بدل الحقل الخاص للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“العمل والتنمية الاجتماعية” تؤكد عدم إلغاء بدل الحقل الخاص للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية

“العمل والتنمية الاجتماعية” تؤكد عدم إلغاء بدل الحقل الخاص للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية
واس - الرياض

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن بدل الحقل الخاص للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية لم يتم إلغاؤه، وإنما تم تطبيق ضوابطه التنظيمية حسب اللائحة التنفيذية المنظِّمة لعمل مراكز التنمية، حيث يُدفع فقط لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق النظامية، المتمثلة في تكليفه بالعمل لمدة 15 ساعة أسبوعياً بمعدل 3 ساعات يومياً خارج وقت الدوام الرسمي .
وشددت الوزارة، بأنه لن يُكلف أي موظف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي دون أن يحصل على البدل المخصص لذلك، مؤكدة بأن من يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي عندما تستدعي الحاجة للتكليف، ويعمل بمعدل 3 ساعات يوميا، فإن الوزارة ملتزمة بصرف البدل له حسب ما نصت عليه ضوابط صرفه بما يكفل حقوق العاملين الميدانيين، الذين يعملون خارج أوقات دوامهم الرسمي.

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