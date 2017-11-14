منصور بن مقرن … هل رحلت .!

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حينما ضج المكان وتوقف الزمان لحظات ..

بين ورود أنباء وتناقل الأخبار

لكن قدر الله وماشاء فعل ..

” فلا يرحلوا الا الطيبون والمتسامحون والمؤثرون فينا” ..

ومن ترگ داخلنا بصمة وبهجة وسعادة غامرة ..

ابتسامته ساحرة

ونظرته حالمة

وإنسانيته كاملة

مشاعره صادقه

ابحث عن أجوبة

أسئلتي حائرة ..!

ومن الأحبة مهملة..

منصور.. كيف رحلت وغبت بلا موعد ولا وداع

منصور ..سألت عنك نفسي وأوجعني السؤال

بحثت عنگ في كل مكان … إخبروني اين رحل

لماذا تركنا .. لماذا زرع فينا حبا ولم يحصده

هل ستعود يا منصور ؛؛

بين الصفوف وطاولات الأطفال

وتلامس يدگ “أبهاء” الزهور والنور

هل ستعود .. حتى في الأحلام

لكي ترى ما تركت بداخلنا من بوح حزين

وتحصد القلوب كعادتگ ..

فاجعة .. من الألم والحزن والفقد ،، لا توصف

تحطمت تلك “الطائرة” ومعها تناثر الموت في قمة الجبل وانتشر الوجع .. والدمع الذي سكب بعسير وامتد الى ارجاء الوطن ؛

برحيل منصور ..

بات القلب مكسور

اللهم اجبر الفقد والمصاب

وأخلف على الأهل والأحباب

وارحم الاجساد الراحلة

وأسعد الارواح الطاهرة

التي اليگ ياربي مهاجرة

جازان – عادل بن أحمد الزائري ؛ إعلامي