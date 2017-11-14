 منصور بن مقرن … هل رحلت .! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

منصور بن مقرن … هل رحلت .! “العمل والتنمية الاجتماعية” تؤكد عدم إلغاء بدل الحقل الخاص للعاملين في مراكز التنمية الاجتماعية الخطوط السعودية تضيف رحلتين بين الرياض ولوس انجلوس وزير العدل يوجه بفتح مجال التوظيف للمواطنات في 4 مجالات الإدارة العامة للمرور تغلق مدرسة لتعليم قيادة السيارات بالمنطقة الشرقية انطلاق فعاليات الملتقى الحادي عشر لأثر المعلم والمعلمة في تحقيق الأمن الفكري في المؤسسات التعليمية أمير تبوك يلتقى مدير عام هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة “الأمن والسلامة ” بأمانة الشرقية تعيد 493 طفلا تائها لذويهم وتصادر 615 رأس شيشة خلال 6 أشهر غرفة الأحساء تبحث مع مفوض الصناعة والتجارة الألمانية فرص تعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين بعد أن كانت مقصدا للعلاج.. “عين العبد” تتحول إلى أوحال وموقعا للحيوانات النافقة بوادر الشتاء تشعل سوق الحطب أمير تبوك يلتقي أهالي المنطقة ومشايخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية

منصور بن مقرن … هل رحلت .!

منصور بن مقرن … هل رحلت .!
عادل بن أحمد الزائري

منصور بن مقرن … هل رحلت .!

——————————-

حينما ضج المكان وتوقف الزمان لحظات ..

بين ورود أنباء وتناقل الأخبار

لكن قدر الله وماشاء فعل ..

” فلا يرحلوا  الا الطيبون والمتسامحون والمؤثرون فينا” ..

ومن ترگ داخلنا بصمة وبهجة وسعادة غامرة ..

ابتسامته ساحرة
ونظرته حالمة
وإنسانيته كاملة
مشاعره صادقه
ابحث عن أجوبة
أسئلتي حائرة ..!
ومن الأحبة مهملة..

منصور.. كيف رحلت وغبت بلا موعد ولا وداع
منصور ..سألت عنك نفسي وأوجعني السؤال
بحثت عنگ في كل مكان … إخبروني اين رحل
لماذا تركنا .. لماذا زرع فينا حبا ولم يحصده

هل ستعود يا منصور ؛؛
بين الصفوف وطاولات الأطفال
وتلامس يدگ “أبهاء” الزهور والنور

هل ستعود .. حتى في الأحلام
لكي ترى ما تركت بداخلنا من بوح حزين
وتحصد القلوب كعادتگ ..

فاجعة .. من الألم والحزن والفقد ،، لا توصف
تحطمت تلك “الطائرة” ومعها تناثر الموت في قمة الجبل وانتشر الوجع .. والدمع الذي سكب بعسير وامتد الى ارجاء الوطن ؛
برحيل منصور ..
بات القلب مكسور

اللهم اجبر الفقد والمصاب
وأخلف على الأهل والأحباب
وارحم الاجساد الراحلة
وأسعد الارواح الطاهرة
التي اليگ ياربي مهاجرة
جازان – عادل بن أحمد الزائري ؛ إعلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>