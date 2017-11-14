انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الْيَوْمَ الثلاثاء ٢٥-٢-١٤٣٩هـ، الشيخ “سعود بن صالح المويشير ” .. اخ سعادة مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان الاستاذ عبدالرحمن بن صالح المويشير
نسأل الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وفاة الشيخ سعود المويشير اخ مدير عام المجاهدين بجازان
انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الْيَوْمَ الثلاثاء ٢٥-٢-١٤٣٩هـ، الشيخ “سعود بن صالح المويشير ” .. اخ سعادة مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان الاستاذ عبدالرحمن بن صالح المويشير
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