 وفاة الشيخ سعود المويشير اخ مدير عام المجاهدين بجازان  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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وفاة الشيخ سعود المويشير اخ مدير عام المجاهدين بجازان 

وفاة الشيخ سعود المويشير اخ مدير عام المجاهدين بجازان 
المناطق - جازان

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الْيَوْمَ الثلاثاء ٢٥-٢-١٤٣٩هـ، الشيخ “سعود بن صالح المويشير ” .. اخ سعادة مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان الاستاذ عبدالرحمن بن صالح المويشير
نسأل الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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