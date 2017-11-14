وفاة الشيخ سعود المويشير اخ مدير عام المجاهدين بجازان 

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح الْيَوْمَ الثلاثاء ٢٥-٢-١٤٣٩هـ، الشيخ “سعود بن صالح المويشير ” .. اخ سعادة مدير عام فرع الادارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان الاستاذ عبدالرحمن بن صالح المويشير

نسأل الله العلي القدير أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.