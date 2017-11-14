قلد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، اليوم اثنين من منسوبي جوزات المحافظة رتبهم الجديدة ، حيث تم تقليد الرائد ناصر بن محمد الدوسري ، والرائد ابراهيم بن محمد المشاوية رتبهم الجديدة بحضور مدير جوزات المحافظة العميد منصور بن محمد التويم .
وهنأ المحافظ الرائدين بهذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد في عملهم .
من جانبهم رفع الرائدين الدوسري والمشاوية بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، على هذه الثقة الغالية، وعدّاها دافعا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن
محافظ وادي الدواسر يقلد أثنين من منسوبي الجوزات بالمحافظة رتبهم الجديدة
قلد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، اليوم اثنين من منسوبي جوزات المحافظة رتبهم الجديدة ، حيث تم تقليد الرائد ناصر بن محمد الدوسري ، والرائد ابراهيم بن محمد المشاوية رتبهم الجديدة بحضور مدير جوزات المحافظة العميد منصور بن محمد التويم .
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