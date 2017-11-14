محافظ وادي الدواسر يقلد أثنين من منسوبي الجوزات بالمحافظة رتبهم الجديدة

قلد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، اليوم اثنين من منسوبي جوزات المحافظة رتبهم الجديدة ، حيث تم تقليد الرائد ناصر بن محمد الدوسري ، والرائد ابراهيم بن محمد المشاوية رتبهم الجديدة بحضور مدير جوزات المحافظة العميد منصور بن محمد التويم .

وهنأ المحافظ الرائدين بهذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد في عملهم .

من جانبهم رفع الرائدين الدوسري والمشاوية بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، على هذه الثقة الغالية، وعدّاها دافعا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن