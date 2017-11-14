 محافظ وادي الدواسر يقلد أثنين من منسوبي الجوزات بالمحافظة رتبهم الجديدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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محافظ وادي الدواسر يقلد أثنين من منسوبي الجوزات بالمحافظة رتبهم الجديدة

محافظ وادي الدواسر يقلد أثنين من منسوبي الجوزات بالمحافظة رتبهم الجديدة
المناطق - وادي الدواسر

قلد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك ، اليوم اثنين من منسوبي جوزات المحافظة رتبهم الجديدة ، حيث تم تقليد الرائد ناصر بن محمد الدوسري ، والرائد ابراهيم بن محمد المشاوية رتبهم الجديدة بحضور مدير جوزات المحافظة العميد منصور بن محمد التويم .
وهنأ المحافظ الرائدين بهذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد في عملهم .
من جانبهم رفع الرائدين الدوسري والمشاوية  بالغ شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، على هذه الثقة الغالية، وعدّاها دافعا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين والوطن

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