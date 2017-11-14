ولي العهد يلتقي البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، البطريرك اللبناني مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بدور مختلف الأديان والثقافات في تعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان.