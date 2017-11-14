شرطة تبوك تقبض على قاتلي المقيم

أوضح مصدر أمني بشرطة منطقة تبوك إنه بتاريخ 5/2/1439هـ تلقت غرفة العمليات بلاغاً يتضمن العثور على شخص ملقى بمنطقة ترابية في أحد أحياء تبوك وعليه أثر إصابة بالرأس ونزيف وقد تم نقله إلى المستشفى لعلاجه وبالإنتقال إتضح أنه مقيم آسيوي بالعقد الرابع من العمر تعذر إستجوابه لسوء حالتة الصحية وبعد مضي ثلاثة أيام أعلن عن وفاته متأثراً بإصابته . وبناء لذلك اتخذت كافة الاجراءات اللازمه وتم تشكيل فرق بحثيه وجمع استدلالات لكشف ملابسات القضيه لاسيما أنه يكتنفها الغموض وبفضل من الله وتوفيقه ثم بجهود رجال الامن المخلصين تم التوصل الى مغادرة أحد الجناة بعد الحادثه الى منطقة أخرى والذي قبض عليه بعد تنسيق هاتفي كما تم القبض على الجاني الاخر بمدينة تبوك (سعوديان) وقد أعترفا بارتكابهما لهذه الجريمه وعليه جرى إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة بحكم الإختصاص.