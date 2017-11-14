“المياه الوطنية”: 42 مشروع بتكلفة تجاوزت 2.1 مليار ريال لتحسين مستوى الخدمات

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها أنهت إجراءات طرح وترسية 42 مشروعاً في ثلاث مدن هي الرياض وجدة والطائف بقيمة مالية تجاوزت 2.1 مليار ريال، مبينة أن طرح وتنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن مبادرات قطاع خدمات توزيع المياه لبرنامج التحول الوطني 2020م. كما تهدف لتحسين مستوى الخدمات البيئية (الصرف الصحي) في المناطق غير المخدومة ورفع الضرر عن المستفيدين، وتقليل الأضرار المترتبة على غياب خدمة الصرف الصحي، والتوسع في تنفيذ الشبكات والتوصيلات المنزلية وتحسين كفاءتها، إضافة إلى استكمال المرحلة الأولى من المخطط الاستراتيجي للمياه بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المشاريع المخصصة لمدينة الرياض بلغ عددها (20) مشروعاً منها (19) مشروع لقطاع الصرف الصحي ومشروع واحد لقطاع المياه بإجمالي كلفة بلغت أكثر من (720) مليون ريال، مشيرة إلى أنها تتضمن تنفيذ شبكة صرف صحي بحي طويق، بالإضافة إلى تنفذ خطوط صرف صحي لمخطط اللؤلؤة بالعزيزية، وأحياء متفرقة جنوب وغرب مدينة الرياض.

كما تضمنت المشاريع تنفيذ أعمال خط الصرف الصحي الناقل من محطة المعالجة بمنفوحة إلى محطة المعالجة بالحائر، وعقد تنفيذ شبكات الصرف الصحي في أجزاء من حي ظهرة لبن، إضافة إلى مشاريع تنفيذ التوصيلات منزلية بحي ظهرة لبن وأحياء العريجاء الغربية، وأحياء أخرى متفرقة وتنفيذ شبكات صرف صحي بحي الدار البيضاء، فضلاً عن استكمال خطي الصرف الصحي الرئيسيين غرب الرياض (المرحلة الثانية) وجنوب الرياض.

وذكرت الشركة أن المشاريع التي تم إنهاء إجراءات طرحها وترسيتها لمحافظة جدة بلغت (19) مشروعاً بقيمة تتجاوز المليار ريال لمدينة جدة؛ إذ سيتم تنفيذ توصيلات وشبكات الصرف الصحي للأحياء الجنوبية الوسطى، وتنفيذ مشروع الخطوط الفرعية غير المنفذة والتوصيلات المنزلية لأحياء النسيم، بنى مالك، الورود، الفيحاء، الثغر، الجامعة العزيزية، الأندلس، الروضة، الرحاب، مشرفة، الحمراء، والرويس والخالدية.

وكشفت الشركة أن لمحافظة الطائف 3 مشاريع خاصة بخدمات الصرف الصحي بتكلفة مالية بلغت أكثر من (326) مليون ريال؛ منها تنفيذ خط الصرف الصحي الناقل من الحوية إلى محطة المعالجة شمال الطائف، وإنشاء وتنفيذ استكمال خط الصرف الصحي الرئيسي الناقل لمحطة المعالجة شمال الطائف، وتنفيذ خطوط صرف صحي رئيسة بمنطقة الحوية.

الجدير بالذكر أن قطاع المياه في المملكة يعمل بوتيرة متسارعة لتحقيق أهدف برنامج التحول 2020 ورؤية المملكة 2030 لزيادة نسب التغطية لخدمات المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة.