مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 6979.28 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 17.76 نقطة ليقفل عند مستوى 6979.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 192مليون سهم تقاسمتها أكثر من 93 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 140شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، وكيمانول، وصناعة الورق، واميانتيت، و نادك، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صادرات، ودار الأركان، ومسك، وصافولا، والأندلس فكانت

الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 1.61%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيمانول، وكيان السعودية، واميانتيت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وسابك، والراجحي، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 2.13 نقطة ليقفل عند مستوى 3006.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 819 الف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 62 ألف سهم تقاسمتها 174صفقة.