1000 قطعة نادرة في معرض البشري التعليمي بعسير

دشن مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان صباح اليوم ، معرض التراث والوثائق التاريخية ، بمدرسة الحسن بن الهيثم بأبها ، بحضور مدير مكتب التعليم بأبها الدكتور فائز الأسمري ، وعدد من القيادات التعليمية وقادة المدارس .

من جهته قدم آل كركمان شكره وتقديره للمعلم نايف البشري ـ صاحب المعرض ـ ، مؤكدا على أن المعرض سيكون نواة لإنشاء متحف يعنى باستعراض تاريخ التعليم في المنطقة ، من خلال تشكيل فرق عمل خاصة بهذا الشأن من المهتمين بالتراث .

وأوضح صاحب المعرض المعلم نايف البشري ،أن المعرض يضم في جنباته نحو 1000 قطعة ووثيقة تاريخية تراثية ، وصورا فوتوغرافية وأجهزة وكتبا مدرسية، ونماذج من إجابات واختبارات الطلاب في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى عدد من المعروضات النادرة ، وعدد كبير من الأعداد الأولى والنادرة للصحف والمجلات والدوريات الصادرة في عهد الملك سعود والملك فيصل ” رحمهما الله تعالى “.

وأضاف البشري : يجسد المعرض كذلك أنموذجا للفصل الدراسي في السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي بكل ما يحتويه من طاولات وكراسي وكتب وحقائب مدرسية ،وديكورات من الماضي، نفذها معلم التربية الفنية بالمدرسة علي الأحمري، كما أن المعرض يضم في جنباته عشرين قسما تعرض الأسلحة ،والصناعات الجلدية ،وقسم للنقود الورقية والمعدنية والحلي النسائية والقسم الطبي ،والاتصالات، والأجهزة الهاتفية القديمة ،وقسم الإضاءة والخطوط السعودية، ولوحات السيارات والدراجات والعربات ،والالعاب القديمة ودكان القرية.

وقدم البشري شكره لمدير عام التعليم بالمنطقة على ما لمسه منه من متابعه ودعم وتشجيع .