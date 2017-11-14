تعرض أحد الأشخاص للقتل بعد طعنة في الصدر بجدة

تعرض أحد الأشخاص للقتل بعد طعنة في منتصف الصدر بحي الأجواد بمحافظة جدة.

ووفقا لـ “عين اليوم” تلقي مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 بمنطقة مكة المكرمة بلاغا عن وجود شخص مصاب بطعنة غائرة بصدره ليتم تمرير البلاغ للجهات المعنية حيث اتضح أنه ملقى على الأرض .

وأشارت المصادر بأن زوجته أفادت بأن خلاف عائلي وقع بينهما داخل المنزل مبينة أن القتيل حاول الاعتداء عليها وقام بعدها بطعن نفسه وقامت هي بإخراج السكين من موقع الإصابة ليتم التحفظ عليها للتأكد من صحة إفادتها.

وأضافت المصادر بأن التحقيقات لازالت جارية لمعرفة كافة أسباب الحادثة بمركز شرطة السامر وسيتم إحالة القضية للنيابة العامة بحكم الاختصاص.