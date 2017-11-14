 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لجوازات المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لجوازات المنطقة

أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يتسلمان التقرير السنوي لجوازات المنطقة
المناطق ـ جدة

تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، التقرير السنوي لجوازات المنطقة والذي اشتمل على أعمال جوازات محافظات المنطقة والإدارات والشعب والاقسام التابعة لها.
وبحسب التقرير الذي سلمه لأمير المنطقة وسمو نائبه في مقر الإمارة بجدة اليوم الثلاثاء،  مدير جوازات المنطقة اللواء عبدالرحمن الحربي، فقد بلغ عدد العمليات المنجزة للمواطنين من إصدار وتجديد جوازات السفر 486,207 معاملة، فيما بلغ عدد العمليات المنجزة للوافدين من إصدار إقامات وطباعتها وتأشيرات الخروج والعودة والإضافات ونقل الخدمات وكافة الإجراءات المتعلقة بتفعيل الخدمات الإلكترونية 4,636,880 معاملة.
وأبان التقرير الاحصائي للمنافذ الجوية والبحرية بالمنطقة أن عدد المسافرين الذين تم إنهاء إجراءاتهم 28,797,923 مسافرا ، فيما بلغ عدد المستفيدين من حملة وطن بلا مخالف 195,866 مستفيدا ، وبلغ عدد ما تم إنجازه في إدارات متابعة الوافدين بالمنطقة 1,002,45 معاملة.

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