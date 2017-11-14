 ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية المصري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية المصري

ولي العهد يجتمع بوزير الخارجية المصري
واس - الرياض

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بقصر اليمامة اليوم بمعالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التعاون السعودي المصري في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية وتنسيق الجهود تجاهها بما يحقق تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
حضر الاجتماع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل الجبير وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي.

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