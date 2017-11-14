الأمير سعود بن نايف في تدشين جائزة “إعلام الوقف”: المجتمع السعودي مبادر ومحب للخير .. وثقافة الوقف بحاجة لتعزيز

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، جائزة “إعلام الوقف” التي تسعى لتعزيز ثقافة الوقف في المجتمع، بحضور أمين عام الجائزة الأستاذ رياض الفريجي، وفضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام الشيخ سعد بن محمد المهنا.

ونوه سموه بحرص الدولة –أيدها الله- على تعزيز وتمكين الأوقاف، بإنشائها للهيئة العامة للأوقاف، التي ستكون بإذن الله مظلةً لراغبي الوقف، مشدداً يحفظه الله على أن المجتمع السعودي مجتمع محب ومبادر لأعمال الخير، والمملكة تشهد ولله الحمد تطوراً ونمواً في أعداد الوقف وأنواعها، وراغبي الخير كثر، إلا أنهم بحاجة لمن يقوم بتوعيتهم بسبل وطرق تحقيق هذه الخيرية، مؤكداً سموه أن الجائزة بمضمونها وفكرتها وأهدافها، ستسهم بمشيئة الله في نشر ثقافة الوقف، وتبيان الأثر التنموي والاقتصادي لتنوع الأوقاف وتطويرها، كما أنها بمشيئة الله ستساهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات الخيرية، والمشروعات التنموية، بما يعود نفعه على الاقتصاد الوطني، ويلمس أثره المواطن، متمنياً سموه التوفيق للجائزة والقائمين عليها.

من جهته قدم أمين عام الجائزة الأستاذ رياض الفريجي، الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على تفضل سموه بتدشين النسخة الأولى من الجائزة، مؤكداً أن دعم سموه واهتمامه سيسهم بمشيئة الله في أن تصل الجائزة لتحقيق أهدافها ونشر ثقافة الوقف بين مختلف فئات المجتمع، مبيناً أن الجائزة تضم 3مسارات رئيسية، يتنافس فيها المتقدمون على جوائز عدة، وتقام الجائزة على عدة مراحل، مبيناً أنه بإمكان الراغبين بالاطلاع على تفاصيل أكثر حول الجائزة زيارة الموقع الإلكتروني للجائزة على للاطلاع على مزيدٍ من التفاصيل: www.ew.net.sa