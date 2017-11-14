 هيئة الجوف تتميز بمشاركتها في بطولة الدبابات البحرية  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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هيئة الجوف تتميز بمشاركتها في بطولة الدبابات البحرية 

هيئة الجوف تتميز بمشاركتها في بطولة الدبابات البحرية 
المناطق - الجوف

أشاد زوار و حضور بطولة الدبابات البحرية الخليجية ببحيرة دومة الجندل بالجهود الملموسة و المشاركة المتميزة لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر بمنطقة الجوف من خلال تواجد الفرق الميدانية و التنظيم المثالي لأعضاء الهيئة و قيامهم بالجانب الدعوي و التوعوي ، إضافةً إلى إقامة المصلى المتنقل و تجهيزه للرجال و النساء .
هذا و بين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف الشيخ رزق بن زيد المشفي الراشد بأن مشاركة الفرع تأتي امتدادًا لدورها التوعوي و الاجتماعي و تكاملاً مع بقية الجهات المشاركة في التنظيم و الإشراف و المتابعة ، مثمنًا في الوقت ذاته عمل أعضاء الهيئة و جهودهم الحثيثة في التنظيم و تقديم الإرشادات اللازمة للزوار داعيًا الله للجميع التوفيق و السداد .

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