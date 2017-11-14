أمين الجوف يدشن مبادرة منصورين لدعم الجنود المرابطين

دشن أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني اليوم , في مبنى وكالة الخدمات مكتب خدمات مبادرة ( منصورين ) وفاء لجنود الوطن البواسل وأسر الشهداء , والمخصص لخدمة جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي .

وأوضح أمين منطقة الجوف ان مبادرة منصورين تهدف إلى خدمة ودعم جنود المملكة المرابطين على حدود الوطن للدفع عنه , ولأسر شهداء الواجب , واستشعاراً لتضحياتهم العظيمة في خدمة الوطن الغالي ويأتي تدشين مكتب ( منصورين ) تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، القاضية بتهيئة كافة السُبل والتسهيلات اللازمة لمرابطي الحد الجنوبي البواسل انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على راحة وخدمة جنود المملكة البواسل المرابطين على حدود المملكة وتهيئة كافة السبل والإمكانيات لهم .

كما ان مبادرة ( منصورين ) تم من خلالها تخصيص عدد من الموظفين في الأمانة والبلديات التابعة لخدمة مرابطي الحد الجنوبي وتكليف موظَفين أكفاء بالعمل في هذا المكاتب لتقديم كافة التسهيلات ، وإظهار ما يقدمه القطاع البلدي من دور إيجابي لعملائه بصورة مميزة ومبتكرة ، سعياً لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين .