 أمين الجوف يدشن مبادرة منصورين لدعم الجنود المرابطين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمين الجوف يدشن مبادرة منصورين لدعم الجنود المرابطين

أمين الجوف يدشن مبادرة منصورين لدعم الجنود المرابطين
المناطق - الجوف

دشن أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني اليوم , في مبنى وكالة الخدمات مكتب خدمات مبادرة ( منصورين ) وفاء لجنود الوطن البواسل وأسر الشهداء ,  والمخصص لخدمة جنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي .
وأوضح أمين منطقة الجوف ان مبادرة منصورين تهدف إلى خدمة ودعم جنود المملكة المرابطين على حدود الوطن للدفع عنه , ولأسر شهداء الواجب , واستشعاراً لتضحياتهم العظيمة في خدمة الوطن الغالي ويأتي تدشين مكتب ( منصورين ) تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، القاضية بتهيئة كافة السُبل والتسهيلات اللازمة لمرابطي الحد الجنوبي البواسل انطلاقا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – على راحة وخدمة جنود المملكة البواسل المرابطين على حدود المملكة وتهيئة كافة السبل والإمكانيات لهم .
كما ان مبادرة ( منصورين ) تم من خلالها تخصيص عدد من الموظفين  في الأمانة والبلديات التابعة لخدمة مرابطي الحد الجنوبي وتكليف موظَفين أكفاء بالعمل في هذا المكاتب لتقديم كافة التسهيلات ، وإظهار ما يقدمه القطاع البلدي من دور إيجابي لعملائه بصورة مميزة ومبتكرة ، سعياً لرفع جودة الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين .

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