أمير الباحة يشدد على أمانة مجلس المنطقة ضرورة متابعة القرارات والرفع لسموه بتقارير عن ما يتم اتخاذه حيالها وبشكل مستمر

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة رئيس مجلس المنطقة ، اليوم الجلسة الختامية لجلسات مجلس المنطقة في دورته الـ 91 ( الثالثة ) للعام المالي 1438هـ – 1439هـ ، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة.

واستهل سموه الجلسة بكلمة أكد خلالها بأن قرارات المجلس في دورته الحالية تعتبر قرارات ملزمة التنفيذ ، مشيراً سموه إلى ضرورة العمل وفق منظومة متكاملة لتحقيق نسب انجاز عالية لما فيه خدمة المنطقة وأهلها .

وشدد سمو أمير الباحة على أمانة المجلس ضرورة متابعة القرارات والرفع لسموه بتقارير عن ما يتم اتخاذه حيالها وبشكل مستمر، حاثاً سموه جميع أعضاء المجلس بمضاعفة الجهود وتقديم ما هو مفيد ويخدم المصلحة العامة انطلاقاً من اختصاصات ومهام مجلس المنطقة .

من جانبه أوضح أمين عام مجلس المنطقة المكلف خضر بن احمد اللخمي أن المجلس أصدر في ختام دورته الواحدة والتسعين مجموعة من القرارات والتوصيات , من بينها الموافقة على تشكيل لجنة مكونه من أعضاء المجلس تضم ممثلي الأهالي وأمين عام المجلس وذلك لمتابعة قرارات مجلس المنطقة ومتابعة مستوى الخدمات والتحقق منها ورفع تقارير بذلك ، مفيداً أن المجلس قرر الزام الجهات الحكومية بتنفيذ قرارات المجلس كل فيما يخصه وإحاطة المجلس اولاَ بأول وعلى أمانة المجلس رصد ما يتخذ من إجراءات حيال تلك القرارات واحاطة المجلس بها خلال دورته القادمة .

وبين أن المجلس قرر الرفع لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية بطلب الرفع للمقام السامي بإعطاء المنطقة استثناءات وتسهيلات وحوافز من شأنها منح المنطقة خاصية الجذب الاستثماري ، ومخاطبة معالي وزير التجارة والاستثمار بشأن أهمية استكمال البنية التحتية والتشغيلية بالمدينة الصناعية بالعقيــــــق وكذلك المدينة الصناعية بناوان مع الاهتمام بالكادر الإداري الذي يتابع مراحل استكمال وتشغيل المدينتين .

وأضاف اللخمي بان المجلس قرر الكتابة لأمين المنطقة بسرعة إنشاء المردم الصحي الهندسي بوراخ ، ومخاطبة الأمانة بشأن متابعة تشغيل عمل المؤسسة التي تم التعاقد معها لتشغيل وإدارة المرمى في مدينة الباحة وذلك للحد من الاضرار البيئية ، مشيراً إلى المجلس أكد على إدارة النقل بالتواصل مع الوزارة لاعتماد تكاليف استكمالات الطرق التي تضمنتها خطة العمل ( Master Plan) نظراً لما تمثله تلك الطرق من أهمية وحاجة ملحة للمنطقة .

كما قرر المجلس الموافقة على محضر لجنة الخدمات الصحية والتأكيد على دعم مستشفيات المنطقة بالكوادر الطبية والفنية المتخصصة واحاطة المجلس بما يتخذ بهذا الشأن ، فيما أكد المجلس على الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم برنامج زمني لمجلس المنطقة لاستكمال الأعمال في البرج الطبي ومركز الأسنان ومستشفى المخواة الجديد ومستشفى الحجرة ومركز غسيل الكلى وعلى أمانة المجلس متابعة ذلك .

وأشار أمين عام المجلس بانه تم اقرار العديد من القرارات والتوصيات المتعلقة بالشأن التنموي والصحي والتعليمي والسياحي بالإضافة إلى الاستثمار ، على أن يتم متابعتها والرفع بما تم بشأنها وفق جدول زمني محدد وذلك تنفيذاً لمتابعة وتوجيهات سمو امير منطقة الباحة رئيس المجلس .

ومن ابرزها مايلي :

قرر مجلس المنطقة العمل ببرنامج ” متابع لمشاريع المنطقة ” وتعميمه على كافة الادارات الخدمية والتمشي بموجبه وتغذيته بمعلومات دقيقة عن حالة كل مشروع والتنسيق في ذلك مع الوكالة العامة للشئون التنموية بالإمارة.

كما قرر مجلس المنطقة الموافقة على توصيات محضر لجنة التنسيق والمتابعة في دورته الخامسة والعشرين وعلى امانة المجلس متابعة ذلك مع الجهات ذات العلاقة واحاطة المجلس بما يتخذ بشأنها .

وقرر مجلس المنطقة بان على كل من امين منطقة الباحة والهيئة العامة للسياحة والتراث بتوحيد الاجراء المتخذ مع اصحاب دور الايواء غير الملتزمة بمعايير النظافة واشتراطات الهيئة وعدم التسرع في قفل المنشاة واعطاء اصحابها المهلة الكافية لتسوية اوضاعهم ومن ثم اصدار التراخيص اللازمة لها

وقرر مجلس المنطقة الكتابة للإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة بسرعة ايجاد الحلول المناسبة لاستيعاب جميع كميات وانواع مياه الصرف الصحي واستقبالها في محطات المعالجة والتنقية وذلك لتخفيف الاعباء على مرمى النفايات التابعة لأمانة المنطقه وعلى الإدارة العامة لخدمات المياه التنسيق مع الأمانة حيال انشاء احواض ترسيب حول مرمى النفايات لاستقبال الناقلات لاعتبارات بيئية وصحية وطبوغرافية المنطقة .

كما قرر مجلس المنطقة الموافقة على محضر لجنة الخدمات والمرافق العامة وذلك بتأييد امانة منطقة الباحة والمجلس البلدي في اقتراحهم حيال استكمال إجراءات نقل كميات وبنود مشاريع تنفيذ ثلاثة كباري على طريق الملك عبدالعزيز واستغلالها في تنفيذ توسعة وسلفتة لبعض الطرق المحورية الهامة .

وفيما يخص السدود اضاف اللخمي بأن قرر مجلس المنطقة مخاطبة الإدارة العامة لخدمات المياه بمتابعة السدود بالمنطقة والمتابعة والاستعجال في تنفيذ مشاريع محطات التنقية على السدود كافة 0

وبشأن الاسر المنتجة قرر مجلس المنطقة الموافقة على ما تضمنه محضر لجنة التنمية الاجتماعية والاسرية وان على امانة المنطقة ايجاد مواقع مخصصة للأسر المنتجة في محافظات المنطقة لاحتواء تلك الاسر ومشاركة القطاع الخاص في انشاء مواقع نموذجيه للأسر المنتجة .

و قرر مجلس المنطقة الموافقة على التوسع في انشاء الجمعيات المتخصصة ومنها جمعية متخصصه للأسر المنتجة في منطقة الباحة وتكليف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باستكمال اجراءات تلك الجمعيات .

وقرر ايضا تكليف امانة المنطقه بوضع آلية تضمن استفادة الاسر المنتجة بمحافظة العقيق من السوق القائم حالياً والغير مستفاد منه .

وتم اقرار مخاطبة المديرية العامة للمياه بمتابعة السدود بالمنطقة وبسرعة انجاز مشاريع التنقية الجاري تنفيذها على السدود .

وقرر المجلس الموافقة على ما تضمنه محضر لجنة التنمية الزراعية وتطوير الغابات بكافة بنوده .

كما قرر مجلس المنطقة الموافقة على الاطار العام للمواضيع التي تضمنها محضر لجنة التنمية الاقتصادية والسياحية وعلى لجنة التنمية الاقتصادية الاجتماع بأمانة المنطقة ومديرية الزراعة والغرفة التجارية والجامعة لمــــــراجعة الفــــــرص الاستثمارية وترتيب الفرص الاستثمارية الاكثر جذباً واكتمالاً وتحديد اليات تسويقها وتنفيذها وتوفير دراسات الجدوى لها بالتعاون مع الجامعة والغرفة التجارية .

و قرر مجلس المنطقة بان على الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة التنسيق مع امانة المنطقة والزراعة وحصر الفرص الاستثمارية بالمنطقة الجاذبة ومكتملة البنية التحتية في كتيب اعلامي يتم تسويقه على نطاق واسع على رجال الاعمال والشركات .

و قرر مجلس المنطقة الموافقة على ما تضمنه محضر لجنة التعليم والثقافة والشباب كما قرر مجلس المنطقة اعادة محضر التنمية الادارية والقوى العاملة والعمل وفق الاتي :ـ

اولا: الموافقة على عضوية رئيس اللجنة بلجنة التوطين الرئيسية بالمنطقة وكذلك عضواً في امانة مشروع التوطين بالمنطقة .

ثانيا: على اللجنة مراجعة بيانات التوطين بالمنطقة مع صندوق الموارد البشرية ومجالات التوظيف الممكنة والفرص المتاحة .

ثالثا: على اللجنة الاهتمام بكل ما يحسن من البيئة الإدارية للأجهزة الحكومية والتواصل مع الادارات الحكومية ونقل التجارب الناجحة في المجالات الإدارية والتقنية .

رابعا: على اللجنة ايجاد مبادرات تخدم شباب وشابات المنطقه والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة .