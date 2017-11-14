 تعليم تبوك يستضيف مشروع المنافسات المسرحية بمشاركة تسع مناطق – الأحد – | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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تعليم تبوك يستضيف مشروع المنافسات المسرحية بمشاركة تسع مناطق – الأحد –

تعليم تبوك يستضيف مشروع المنافسات المسرحية بمشاركة تسع مناطق – الأحد –
المناطق - تبوك - تهاني الجهني

تستضيف الإدارة العامة للتعليم في منطقة تبوك يوم الأحد المقبل مشروع المنافسات المسرحية “المجموعة الخامسة” بمشاركة تسع مناطق تعليمية.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري على أن المشروع يهدف إلى ترسيخ الاعتزاز بالدين،والولاء للملك،والانتماء للوطن،وتنمية مواهب الطلاب المسرحية، وترسيخ ثقتهم بأنفسهم، بالإضافة لتعريف المجتمع بالطلاب الموهبين في المسرح ونشر نتاجهم، مرحباً بالوفود المشاركة من مختلف مناطق المملكة،متمنياً لهم التوفيق في مشاركتهم وحُسن الإقامة.
من جهته أكد مدير إدارة نشاط الطلاب في تعليم تبوك د. عبدالله بن صالح الحارثي أن الإدارة العامة للتعليم استعدت منذ وقت مبكر للبرنامج من خلال تشكيل اللجان العاملة سعياً منها لنجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المنشودة، موضحاً أن المنافسات ستقام على مسرح الإدارة العامة خلال الفترة من 1-5 /3 /1439هـ، بمشاركة إدارات تعليم: “المدينة المنورة”، و”المنطقة الشرقية”، و”القريات”، و”الجوف”، و”حائل”، و”الأحساء”، و”الحدود الشمالية”، و”حفر الباطن”، و”تبوك”، على أن تشارك كل إدارة تعليمية بوفد مكون من 12 طالباً وثلاثة مشرفين،مشيراً بأنه سيقام في اليوم الأخير حفل ختامي لتكريم الإدارات التعليمية الفائزة والمشاركة

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