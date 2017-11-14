اختتام دورة رواد الشراكة”ارتقاء” بمدارس تبوك

شهد المساعد للشؤون التعليمية بتعليم منطقة تبوك رئيس وحدة ارتقاء ماجد بن عبدالرحمن القعير ظهر اليوم ختام فعاليات البرنامج التدريبي آليات بناء شراكة فاعلة بين المدرسة وأولياء الأمور ضمن برامج نشر ثقافة مبادرة ارتقاء بمدارس منطقة تبوك والذي استهدف مشرفي المحافظات ورواد الشراكة بمدارس منطقة تبوك واستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك بقاعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمعسكر الكشفي

وتناول البرنامج الذي شارك فيه ٩٨ معلما آليات بناء شراكة فاعلة بين المدرسة اولياء الامور وشراكات المدرسة مع الأسرة والمجتمع.