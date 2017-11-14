صحة تبوك تنفذ حملة توعوية في المدارس والادارات الحكومية والأسواق للتوعية بخطر السكري

طالب مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك غرم الله بن عبدالله الغامدي كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الاولية وادارة الصحة العامة بالمنطقة بمواصلة الفعاليات والأنشطة التوعوية الخاصة باليوم العالمي للسكر الذي صادف 14نوفمبر نظرا لما يمثله هذا المرض من خطورة صحية واقتصادية واجتماعية على الأفراد والمجتمعات , جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات اليوم العالمي للسكر صباح اليوم بمستشفى الملك فهد التخصصي والذي ينظمه مركز السكر بمجمع الملك عبدالله الطبي وادارة الصحة العامة ومستشفى الملك فهد التخصصي تحت شعار ” النساء والسكري ” , وأشار الدكتور الغامدي الى أهمية تظافر جميع الجهود لأجل دحر هذا المرض قبل الإصابة والتعامل بعد الاصابة لمنع المضاعفات الخطيرة وضرورة تشجيع افراد المجتمع على ممارسة الرياضة واختيار الغذاء الصحي المناسب . ومن جانبه قال مدير مركز السكر الدكتور مصطفى حسن الفراج أنه تم اعداد برامج مكثفة في مجال التوعية الصحية بمرض السكر وأخطاره بالتعاون مع كافة القطاعات الصحية بالمنطقة والوضع الراهن يحتم علينا جميعا ان نكثف من جهود التوعية بدء من طرق الاكتشاف المبكر والتعريف بطرق التعايش مع هذا المرض ليبقى الشخص المصاب قادراً على الإنتاج ويعيش حياة سعيدة بدون إعاقات جسدية ونفسية وبمناسبة اليوم العالمي للسكر تم وضع خطة عمل تشتمل على محاضرات توعوية في المدارس والأسواق ونشرات صحية خاصة بالمرض وطرق الوقاية منه كذلك قيام الفرق الطبية بزيارات للإدارات الحكومية واجراء الفحص العشوائي للسكر لمعرفة وضع السكر لدى العاملين .

هذا وفي سياق متصل زار الدكتور الغامدي مركز السكر واطلع على اقسام المركز كما التقى عدد من المراجعين واطمئن على صحتهم , وبين مدير مكرز السكر الدكتور مصطفى الفراج ان مركز السكر بمجمع الملك عبدالله الطبي بتبوك يعد نقلة نوعية في مستوى الخدمات العلاجية لمرضى السكري ، وتعزيز الإجراءات والأنشطة الوقائية والتوعوية لخفض معدلات الإصابة بهذا المرض بين سكان المنطقة. ويقدم المركز كافة الخدمات العلاجية لمرضى السكري من الرجال والنساء للسيطرة على المرضى ومتابعة الأمراض المصاحبة له مثل ارتفاع ضغط الدم، وفرط الدهون وأمراض العيون, كما ينفذ برامج علاجية خاصة لمرضى السكري من الأطفال والنساء الحوامل. وفي مجال التدريب والتثقيف الصحي المركز مجهز بكل ما يلزم لتنفيذ الدورات التدريبية والأنشطة التعليمية المتخصصة للعاملين في مجال رعاية مرضى السكري من منسوبي المركز أو الهيئات والمؤسسات الطبية الأخرى، وكذلك تنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية للمرضى , كما يقدم المركز خدماته المتمثلة في تقديم الاستشارة للمساعدة في علاج أمراض السمنة والسكري والغدد الصماء .