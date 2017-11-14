دورات لتدريبهم على غسل وتكفين الموتى .. مبرة الإحسان تنشئ مساكن للعاملين بإكرام الموتى لمنع تسربهم

كشف مدير فرع جمعية البر بالمنطقة الشرقية مبرة الإحسان الخيرية بالخبر الشيخ عادل المحيسن أن الجمعية أنشأت عمارتين سكنيتين للعاملين بإكرام الموتى بتكلفة 8 ملايين ريال لتكون مخصصة للعاملين بالمركز طوال فترة عملهم لتحفيزهم على البقاء بالعمل وتحقيق الاستقرار الأسري لهم للحفاظ على استقرارهم ومنع تسربهم الوظيفي حيث يشمل السكن العاملين بالمركز من رجال ونساء وأرامل ومطلقات وذوي الإعاقة، جاء ذلك ظهر أمس خلال استلام المحيسن الدعم المقدم من شركة أرامكو السعودية لدعم مركز إكرام الموتى وأنشطته وبرامجه من دورات تدريبية للعاملين ومستلزمات إدارية وتشغيلية، وأوضح المحيسن أن مبرة الإحسان وجمعية البر تبذل جهود كبيرة في تدريب العاملين على غسل الموتى وتكفينهم لذا كان لابد أن تحافظ الجمعية عليهم وعلى عدم تسربهم من خلال مثل هذه الحوافز الوظيفية مبينا أن المركز يسعى للمحافظة على العاملين به ومنع تسربهم لكونه يتعلق بالأموات وتغسيلهم قائلا أن الجمعية تواجه أيضا هذه الظاهرة من خلال نشر التوعية والدورات التدريبية التي تحث العاملين على أجر وثواب هذا العمل، وبين المحيسن أن المركز يستقبل اتصالات ذوي الميت للإبلاغ عن حالات الوفاة على مدار 24 ساعة على الرقم 013844395 حيث يتوفر 8 سيارات إسعاف مجهزة ومعدة لهذا الغرض ، وأشار المحيسن إلى أن الجمعية تسعى لإنشاء صالات للعزاء بمدينة الخبر وأن هناك العديد من المبادرين قدم اقتراحات بإنشائها، من جانب آخر أكد عبد الله الخجا مستشار الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية أن أرامكو قدمت هذا الدعم بهدف تطوير المركز والعاملين به مؤكدا أن أرامكو ستدعم مشروعات المبرة وجمعية البر بالشرقية مشيرا إلى أن أرامكو تستهدف بشكل أكبر تحقيق التنمية في مدينة الثقبة والتركيز على المشروعات التنموية بها.

جدير بالذكر أن مركز إكرام الموتى تبلغ مساحته أكثر من 5000 م وتبلغ مساحة بنائه 2600 م بطاقة استيعابية تصل إلى 12 جنازة في وقت واحد إضافة إلى قاعات انتظار تستوعب 120 زائر و80 زائرة وقاعتين للتدريب على الغسل والتكفين إضافة إلى مكاتب للجهات الحكومية والشؤون الصحية والأحوال المدنية لتسهيل عملية استخراج تصاريح الدفن وشهادات الوفاة.