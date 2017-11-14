أمانة منطقة حائل : برج حائل بيد المستثمرين حي العزيزية ينتظر استكمال خدمات المياه والصرف الصحي

بناء على ما تم عرضه على احدى القنوات التلفزيونية بعنوان ( صوت الأحياء .. حي العزيزية في حائل ).

تود أمانة منطقة حائل إيضاح أن ما تم طرحه بالتقرير الإخباري بشأن برج حائل وكون الأمانة اخلت البرج بحجة ترميمه وأهملته فهذا غير صحيح , الأمانة بالفعل قد اخلت برج حائل بالكامل وقامت بطرحه للاستثمار وتم فتح المظاريف والإجراءات حالياً لدى لجنة الاستثمار من اجل الترسية وهذا دلاله على اهتمام الأمانة بالبرج وتطويره , بينما عملية ترميم البرج وإعادة تأهيله وتأجيره ستكون من قبل المستثمر وليس من قبل الأمانة.

أما فيما يتعلق بحي العزيزية بوسط حائل ونقص الخدمات حسب ما ذكره التقرير الإخباري فمشكلة حي العزيزية هي عدم اكتمال الخدمات بها (مياه وصرف صحي) لذا فان اَي أعمال سفلته جديده بهذه المنطقة مصيرها الحفر من جديد من قبل شركات الخدمات لذا ينتظر انتهاء الجهات الخدمية من أعمال حفرياتها ليتم البدء بأعمال سفلته لكامل شوارع حي العزيزية وهذا عكس ما ورد بالتقرير الإخباري.

وعتب المركز الإعلامي بأمانة المنطقة على معد التقرير هو عدم تواصله مع المتحدث الرسمي للأمانة لأخذ التصور الكامل والصحيح عن الموضوع قبل ان يطرحه بطريقه مغالطه للواقع كما حدث.