 “ابن غنيم” يتكفل بإنشاء وتجهيز مبنى الطوارئ بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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“ابن غنيم” يتكفل بإنشاء وتجهيز مبنى الطوارئ بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم

“ابن غنيم” يتكفل بإنشاء وتجهيز مبنى الطوارئ بمستشفى الأمير سلمان بن محمد بالدلم
المناطق - الخرج - أشرف العصيمي

وقع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري عقد اتفاقية شراكة مجتمعية بين صحة الرياض والشيخ سعد بن عبدالله بن زيد بن غنيم  لانشاء وتجهيز  مبنى الطوارئ بمستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم وذلك ايمانا بتعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الاعمال والمحسنين للقيام بأعمال خيرية ذات اثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع وانطلاقا من اهداف  وتوجيهات معالي وزير الصحة د توفيق بن فوزان الربيعة  في الرقي بالخدمات الصحية وتفعيل برامج المشاركة المجتمعية.

وعبر الشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم عن شكره لصحة الرياض لاتاحة الفرصة للدخول ضمن كوكبة المواطنين ورجال الاعمال للاسهام ولو باليسير في الخدمات الجليلة التي تقدمها حكومتنا وفقها الله للمواطنين تحت توجيه ومتابعه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين  ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض .

وعبر بدوره مدير عام الشؤون الصحية باسمه واسم جميع منسوبي صحة الرياض عن بالغ شكرهم وتقديرهم للشيخ سعد بن عبدالله بن غنيم على هذا التبرع السخي.
سائلين المولى ان يجعل ما قدمه رفعة له في الدنيا والاخرة.

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