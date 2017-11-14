 بلدي البكيرية يطلق مبادرة “المحافظة على البيئة” باستزراع شجرة الغضا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بلدي البكيرية يطلق مبادرة “المحافظة على البيئة” باستزراع شجرة الغضا

بلدي البكيرية يطلق مبادرة “المحافظة على البيئة” باستزراع شجرة الغضا
المناطق_البكيرية

أطلق المجلس البلدي وبلدية البكيرية مبادرة المحافظة على البيئة وذلك باستزراع شجرة الغضا في منتزه الغابة البري بالمحافظة وبحضور رئيس البلدية يوسف الخليفة ورئيس المجلس البلدي محمد بن عبدالله الدخيل وأعضاء المجلس ومدير فرع الزراعة المهندس إبراهيم الشويمان وعدد من مدراء الدوائر الحكومية والأهالي وذلك بمشاركة المهندس علي بن محمد السويلم احد اعيان البكيرية والذي تكفل بالتبرع بثلاثة آلاف شجرة غضا دعما منه لأعمال التشجير بالمحافظة.

وأوضح رئيس المجلس البلدي محمد الدخيل ان هذه المبادرة وهي الحفاظ على البيئة وذلك بتأهيل الغطاء النباتي الطبيعي للبيئة المحلية ومواجهة التصحر، وبين “الدخيل” أن هذه المبادرة سوف تطبق في المنتزه العام الجديد الواقع على تقاطع طريق الشيخ محمد بن علي السويلم مع طريق الشيخ عبدالرحمن العواد ومواقع اخرى بالمحافظة وأكد رئيس المجلس البلدي ان شجرة الغضا هي من اشجار البيئة التي كانت موجوده في المحافظة ويجب الحفاظ عليها بإعادة زراعتها وحمايتها من الاحتطاب الجائر كما ذكر “الدخيل”  ان هذه المبادرة تأتي تلبية لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود امير منطقة القصيم بجعل القصيم خضراء كما ان هذه المبادرة تتزامن مع توقيع  وزارة الشئون البلدية والقروية اتفاقية شراكة مع وزارة البيئة والمياه لتشجير احرام الطرق.

وأعرب رئيس المجلس البلدي محمد الدخيل عن شكره وتقديره لرئيس البلدية على جهوده في تهيئة منتزه الغابة وللمهندس علي السويلم على دعمه للمحافظة وتوفير 3000  شجرة غضا وهذا ليس بمستغرب على أبناء البكيرية  فالمهندس علي يسير على خطى والده رحمه الله في دعم المحافظة في شتى مجالاتها وكذلك الشكر موصول لجميع المشاركين بالاستزراع من مواطنين وطلاب تعليم البكيرية ومقيمين.

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