في زيارة له بمنزله : محافظ أملج يطمئن على صحة ” الفايدي” احد منسوبي حرس الحدود

اطمأن محافظ أملج زياد بن عبدالمحسن البازعي، يرافقه اللواء المهندس المتقاعد عبدالعزيز الجهني وقائد حرس الحدود بأملج العقيد سالم بن ناصر القحطاني على صحة احد افراد حرس الحدود محمد بن احمد الفايدي والذي يرقد على السرير الأبيض بمنزله بأملج بعد خروجه من مستشفى الهيئة الملكية بينبع إثر تعرضه لاصابة اثناء تأديته لمهمة عمل رسمية في خدمة وطنة، ونقل له تحيات واطمئنان سمو امير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان حفظة الله سائلا الله العلي القدير له الشفاء العاجل .

من جهته أعرب ” الفايدي” واشقائه عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة منه، وحرصه الدائم على السؤال عن أبناء المنطقة، داعين لسموه بأن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل في موازين حسناته.

كما عبر ” الفايدي” واخوانه عن شكرهم لسعادة محافظ أملج وقائد حرس الحدود بأملج على هذه الزياره التي تجسد روح الاخوه والترابط بين ابناء المجتمع وحرص المسئولين على التواصل الاجتماعي النبيل.