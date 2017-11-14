 مدير جامعة القصيم يستقبل سفير تشاد بالمملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير جامعة القصيم يستقبل سفير تشاد بالمملكة

مدير جامعة القصيم يستقبل سفير تشاد بالمملكة
المناطق_بريدة
استقبل معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، في مكتبه بمقر الجامعة صباح اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة السيد عثمان مطر بريمة، حيث رحب “الداود” في بداية اللقاء بضيف الجامعة الكريم، وأثنى على حرصه على متابعة طلاب بلاده الذين يدرسون ضمن طلاب المنح بالجامعة، موضحاً أن طلاب جمهورية تشاد من بين الطلاب المجتهدين والمتميزين في تخصصاتهم الدراسية.

وأكد “الداود” خلال اللقاء أن الجامعة تقدم كافة الخدمات والتسهيلات لكافة طلاب المنح بمختلف كلياتها، وتحرص على أن يكتسبوا المهارات والعلوم والقدرات التي تؤهلهم لأن يكونوا مساهمين فعليين في بناء بلادهم في المستقبل، مشيراً إلى أن الجامعة تحتضن العديد من أبناء جمهورية تشاد المتميزين الذين يدرسون في عدة تخصصات، حيث يحرص منسوبو الجامعة دوماً على أن يكون الطلاب من المميزين في خدمة دينهم ووطنهم.

ومن جانبه وجه سعادة سفير جمهورية تشاد الشكر لمعالي مدير الجامعة على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمناً الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لطلاب المنح من جمهورية التشاد، ودور الجامعة في تأهيل هؤلاء الطلاب شرعياً وعلمياً، وكذلك الرعاية التي توليها الجامعة لطلابها والخدمات التعليمية المتميزة المقدمة لهم.
وفي ختام اللقاء قدم معالي مدير الجامعة درعاً تذكارياً لسعادة السفير بمناسبة زيارته للجامعة، في حضور عدد من مسؤولي سفارة تشاد بالرياض، وطلاب المنح من التشاديين بالجامعة.

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