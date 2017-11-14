مدير جامعة القصيم يستقبل سفير تشاد بالمملكة

استقبل معالي الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، في مكتبه بمقر الجامعة صباح اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة السيد عثمان مطر بريمة، حيث رحب “الداود” في بداية اللقاء بضيف الجامعة الكريم، وأثنى على حرصه على متابعة طلاب بلاده الذين يدرسون ضمن طلاب المنح بالجامعة، موضحاً أن طلاب جمهورية تشاد من بين الطلاب المجتهدين والمتميزين في تخصصاتهم الدراسية.





وأكد “الداود” خلال اللقاء أن الجامعة تقدم كافة الخدمات والتسهيلات لكافة طلاب المنح بمختلف كلياتها، وتحرص على أن يكتسبوا المهارات والعلوم والقدرات التي تؤهلهم لأن يكونوا مساهمين فعليين في بناء بلادهم في المستقبل، مشيراً إلى أن الجامعة تحتضن العديد من أبناء جمهورية تشاد المتميزين الذين يدرسون في عدة تخصصات، حيث يحرص منسوبو الجامعة دوماً على أن يكون الطلاب من المميزين في خدمة دينهم ووطنهم.



