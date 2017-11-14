“تعليم القصيم” يحسن بيئة المقصف “بالمنافسة”

تسعى إدارة خدمات الطلاب بالإدارة العامة للتعليم بالقصيم إلى الارتقاء بمستوى المقصف المدرسي ، وذلك في بث روح المنافسة الهادفة بين المدارس والمشغلين للمقاصف من خلال الإعداد لمسابقة “المقصف المميز” ، لكافة مدارس المنطقة “بنين-بنات” من أجل رفع مستوى الوعي الغذائي لدى الطلاب والطالبات.

مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبدالرحمن الصمعاني أوضح أن المقصف المميز سيكون بالتعاون مع مشغلي المقاصف المدرسية لأجل تطبيق معايير الجودة والاشتراطات الصحية المطلوبة ، وسيتم التقييم من قبل مشرف/ة خدمات الطلاب بعد زيارات المتابعة.

مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم القصيم أحمد أبالخيل ذكر أن هدف المسابقة نشر الثقافة الغذائية الصحية في المجتمع من خلال بيئة المقاصف المدرسية ،لتوفير أصناف غذائية صحية جيدة في مقرات المقاصف المدرسية في جميع مدارس التعليم العام.

وأضاف بأن المسابقة التي تستمر طوال العام الدراسي وفق ضوابط يتم العمل بها مثل التقيد بجميع التعاميم الخاصة بالتغذية والمقاصف، وتوفير جميع الاشتراطات الصحية اللازمة لمقر المقصف، وتوفير الأصناف الغذائية الواردة في القائمة الموحدة والمعتمدة من قبل إدارة خدمات الطلاب، كما أن ضوابط العمل تتطلب توفير شهادات صحية للبائعين والبائعات سارية المفعول والتقيد بارتداء الزي المناسب أثناء البيع ومتابعة صلاحية المبيعات على أن تكون في النصف الاول من تاريخ الانتاج، وكذلك الاهتمام بنظافة مقر المقصف مع توفير أدوات النظافة اللازمة، وتقديم أطعمة طازجة ،ووجود السجلات المالية والإدارية للمقصف المدرسي والعمل بها، وتكوين اللجنة الإشرافية على المقصف المدرسي.