 أمير نجران يقلد مدير الدفاع المدني رتبة لواء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير نجران يقلد مدير الدفاع المدني رتبة لواء

أمير نجران يقلد مدير الدفاع المدني رتبة لواء
المناطق_نجران

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة صباح اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء غازي بن غرم الله الغامدي، رتبته الجديدة، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء.

وهنأ سموه اللواء الغامدي بالثقة الكريمة، معربا عن أمنياته له بالتوفيق والسداد، وأن يكون هذا حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء، في خدمة الدين ثم المليك والوطن.

من جانبه، عبّر مدير الدفاع المدني بالمنطقة عن سعادته بالثقة الغالية من ولاة الأمر، عادًّا ذلك دافعًا لمواصلة العطاء بكل جد وإخلاص في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

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