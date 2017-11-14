 بالفيديو: سلطان بن محمد المتحمي ينعى والده أمام زملائه ومعلميه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بالفيديو: سلطان بن محمد المتحمي ينعى والده أمام زملائه ومعلميه

المناطق_أبها

استحضر الطفل سلطان بن محمد بن سعود المتحمي الطالب بالصف الخامس الابتدائي بعد عودته لمدرسته بعد وفاة والده وانقضاء أيام العزاء مأساة حادثة والده الشيخ محمد بن سعود المتحمي محافظ محايل عسير ومن كان معه والذين استشهدوا جميعاً في حادث تحطم الطائرة المروحية الأسبوع الماضي.

 ونعى سلطان والده بكلمات مؤثرة ومعبرة أمام معلميه وزملائه الطلاب من خلال الطابور الصباحي، وقد أعادت كلمته جميع من استمع إليها وكل من شاهد المقطع للمشهد المؤلم الذي عاشته منطقة عسير والمملكة بأكملها، بعد الحادث الأليم، وعبر سلطان المتحمي عن اعتزازه بوالده، واعداً أن يسير على أثره، وأنه لن ينسى ما قدمه له.

وقال سلطان: “سأظل أشعر بدعائك لي، وأعدك أيها الغالي أنك ستظل في ذاكرتي من خلال الدعاء الذي لا يتوقف، والصدقة الجارية التي سترفعك عند أرحم الراحمين، وداعًا يا أعظم أب.. وداعًا يا صاحب أطيب قلب.. وداعاً يا أبي الحبيب”

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