البطريرك الراعي من الرياض يعلن تأييده لأسباب استقالة الحريري

عبر البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي، الذي يقوم حاليًا بزيارة تاريخية للمملكة، عن تأييده للأسباب التي دفعت رئيس الوزراء اللبناني السابق “سعد الحريري” للاستقالة، من رئاسة وزراء لبنان.

وقال البطريرك الراعي: “إن سعد الحريري سيعود في أقرب وقت ممكن للبنان، مشيراً إنه يؤيد أسباب استقالة الحريري”.

وقال الحريري، إن استقالته جاءت بسبب مؤامرة لاغتياله، واتهم إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بنشر الفتنة في العالم العربي، ونفى ما تردد من وجود قيود على تحركاته.