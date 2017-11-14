 البطريرك الراعي من الرياض يعلن تأييده لأسباب استقالة الحريري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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البطريرك الراعي من الرياض يعلن تأييده لأسباب استقالة الحريري

البطريرك الراعي من الرياض يعلن تأييده لأسباب استقالة الحريري
المناطق_الرياض

عبر البطريرك الماروني اللبناني، مار بشارة بطرس الراعي، الذي يقوم حاليًا بزيارة تاريخية للمملكة، عن تأييده للأسباب التي دفعت رئيس الوزراء اللبناني السابق “سعد الحريري” للاستقالة، من رئاسة وزراء لبنان.
وقال البطريرك الراعي: “إن سعد الحريري سيعود في أقرب وقت ممكن للبنان، مشيراً إنه يؤيد أسباب استقالة الحريري”.
وقال الحريري، إن استقالته جاءت بسبب مؤامرة لاغتياله، واتهم إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بنشر الفتنة في العالم العربي، ونفى ما تردد من وجود قيود على تحركاته.

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