 مدير تعليم الطائف في زيارة لمركز العمليات الموحد 911 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مدير تعليم الطائف في زيارة لمركز العمليات الموحد 911

مدير تعليم الطائف في زيارة لمركز العمليات الموحد 911
المناطق_عادل الزهراني

زار وفد من قيادات التعليم بمحافظة الطائف يتقدمهم المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرمة 911 التابع للمركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية . وبحضور مدير المركز العقيد علي بن عطيه الغامدي وعدد من ضباط المركز.
واستمع الوفد لشرح واف عن المركز ومهامه وخصائصه وآليته في استقبال البلاغات ومعالجتها في حينه وفق أحدث الوسائل التقنية المزود بها المركز والذي يمثل منظومة عمل امني متكامل لخدمة المواطنين والدور العظيم الذي تقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وخدمة الوطن ، كما تم عرض مرئي يبرز واقع المركز بشكل عام ويشكل خلية عمل ضخمة تعمل على مدار الساعة يتعامل معها كوكبة من رجال الامن المدربين للتعامل مع البلاغات الواردة بكل احترافية ورحب مدير المركز العقيد علي بن عطيه الغامدي بالوفد الزائر مؤكدا ان دعوته للزيارة تأتي لتوطيد العلاقة بين المركز والقطاعات الاخرى ومد جسور التواصل معها لتبادل الخبرات اللازمة بين الجهتين . فيما اشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بالمركز والذي يعد صرحا وطنياً شامخاً لتقديم خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين من مواطنين ومقيمين ، ومشيداً كذلك بالاداء المقدم على مستوى عالٍ من المهنية والحرفية في ظل قيادة واعية ومهيأة وبيئة عمل محفزة  ، منوها في الوقت ذاته بدور المركز في توظيف التقنية والتي تعتبر محور النجاح.

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