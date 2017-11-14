سعودي يحقق برونزية عالمية في عسل الشمع

حقق النحال السعودي احمد عوضة الغامدي من محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة إنجازا سعوديا جديدا بتحقيقه المركز الثالث عالميا في عسل الشمع وهو العربي الوحيد الفائز بالميدالية البرونزية وذلك ضمن أكثر من 2000 عينة عسل معروضة شاركت من كافة أرجاء العالم في المسابقة التي جرت في تركيا، وأشار الغامدي إلى صعوبة مهنة تربية النحل والمشقة الكبيرة في ايجاد مواقع للنحل وتهيئته في الاودية والشعاب، كما نوه بأن هذه المسابقات المحلية والخارجية تساعد على التسويق والتنافس بين النحالين كما انها تروج لجودة العسل.