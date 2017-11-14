 ولي العهد يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن فرص تعزيز التعاون الصناعي العسكري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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ولي العهد يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن فرص تعزيز التعاون الصناعي العسكري

ولي العهد يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة لوكهيد مارتن فرص تعزيز التعاون الصناعي العسكري
المناطق_الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن السيدة مارلين هيوسن.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات الشراكة الثنائية خاصة في الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى بحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر اللقاء معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى.

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