جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تفتح طلب الالتحاق للفصل الدراسي الثاني الاحد القادم



أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل لجميع الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل للفصل الدراسي الثاني بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع فتح باب القبول إلكترونياً للانتظام فقط عبر موقع الجامعة.

و أوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور صالح بن علي الراشد أن التقديم للفصل الدراسي الثاني لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع لمرحلة البكالوريوس سيكون من خلال موقع الجامعة الالكتروني فقط ابتداء من يوم الأحد القادم 1 ربيع الأول 1439هـ الموافق 19 نوفمبر 2017م وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الخميس 12 ربيع الأول 1439هـ الموافق 30 نوفمبر 2017م ، للطلاب والطالبات في نفس الوقت ولن يسمح بالتقديم بعد هذه الفترة، كما يقتصر التقديم على الطلبة السعوديين أو من أم سعودية ويشترط أن يكون المتقدم او المتقدمة قد حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية أي من عام 1433/1434هـ فما فوق و أن يكون المتقدم قد تقدم لاختبار القدرات العامة و أن تكون المتقدمة قد تقدمت لاختباري القدرات العامة والتحصيلي ويشترط أن لا يكون للمتقدم او للمتقدمة سجل سابق أو حالي في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وأن لا يكون للمتقدم او المتقدمة مقيد أو مقبول في جامعة سعودية أخرى.

وأضاف الراشد أن عند الترشيح للقبول سيتم إرسال رسالة على الجوال المسجل في طلب الالتحاق وستتضمن الرسالة التعليمات الخاصة بإنهاء الاجراءات الإلكترونية للقبول.

وذكر الراشد بأنه في حال وجود أي استفسارات أثناء فترة التقديم يمكن للطلبة التواصل عن طريق الرقم الموحد لوحدة خدمة المستفيدين (0133332222) أو على البريد الإلكتروني للوحدة (bserv@iau.edu.sa) عبر حسابات العمادة في قنوات التواصل الاجتماعي في تويتر وانستغرام وسناب شات عبر المعرف (@IAU_AR) .