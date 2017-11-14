مستشار ملك المغرب يتهم قطر بفبركة صور الملك محمد السادس

نفى “ياسر الزناكي” مستشار ملك المغرب الملك محمد السادس، في تصريح إعلامي، صحة الصورة التي فبركها الإعلام القطري وتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر الملك رافعا وشاحا كتب عليه عبارة لتأييد موقف نظام الحمدين.

وأكد الزناكي أن الصورة مجرد فبركة واضحة، مضيفا: “تفاجئنا بهذه الصورة… لقد كنت بجانب الملك خلال هذه الزيارة، ولم يقم أحد قط بأخذ أي صورة للملك وهو يحمل وشاحاً به تلك العبارة”.

وكانت الصورة المفبركة المشار إليها قد انتشرت، على مواقع التواصل الاجتماعي ، ولاقت تفاعلا كبيرا من قبل القطريين.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد وصل الأحد إلى الدوحة قادما إليها من الإمارات، في مستهل زيارة رسمية لقطر، قادما من الإمارات العربية المتحدة بعد حضوره مراسم افتتاح متحف اللوفر في أبو ظبي.