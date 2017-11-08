 السودان: إلغاء الدعم الحكومي للسلع بحلول 2019 … تدريجيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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السودان: إلغاء الدعم الحكومي للسلع بحلول 2019 … تدريجيا

السودان: إلغاء الدعم الحكومي للسلع بحلول 2019 … تدريجيا
المناطق_وكالات
أعلن وزير الدولة بوزارة المالية السودانية، الثلاثاء، إن بلاده تتخذ خطوات لإنهاء الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي، وإلغاء الدعم بحلول 2019.

ونقلت رويترز عن الوزير السوداني مجدي ياسين:  “سنقوم برفع الدعم تدريجيا وحسب خطة البرنامج الخماسي بنهاية عام 2019 سيتم إنهاء الدعم الحكومي للسلع.. تتم حاليا معالجة معظم الأشياء التي تعيق الاستثمار الأجنبي،  وهناك إصلاحات تتم لقوانين الاستثمار والشركات التجارية”.

وخفض السودان في نوفمبر الماضي دعم الوقود والكهرباء وأعلن قيودا على الواردات لتوفير العملة الأجنبية الشحيحة في البلاد.

وقال تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الثلاثاء، إن التضخم انخفض على أساس سنوي في أكتوبر  إلى 33.08 في المائة من 35.13 بالمائة في سبتمبر بفعل تراجع أسعار الأغذية والمشروبات.

وأبقى بنك السودان المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه للدولار،  لكن العملة غير متاحة إلى حد كبير بهذا. ويحوم الجنيه حاليا عند نحو 23 جنيها للدولار وفقا لمتعاملين في العملة.

وقال ياسين “موازنة 2018 التي ستبدأ في يناير،  تمثل أول موازنة بعد انتهاء الحظر الاقتصادي الأميركي.. البنك المركزي سيضع سياسات لتوحيد سعر صرف الجنيه”، لكنه أضاف “لا يوجد اتجاه لتعويم…الجنيه”.

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