 مسيرة ومعرض توعوي في اليوم العالمي للسكري بالمزاحمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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مسيرة ومعرض توعوي في اليوم العالمي للسكري بالمزاحمية

مسيرة ومعرض توعوي في اليوم العالمي للسكري بالمزاحمية
المناطق_الرياض
دشّن محافظ المزاحمية عساف العساف صباح اليوم فعاليات اليوم العالمي للسكري الذي نظمته ابتدائية المزاحمية.  في مقر احتفالات البلدية. بحضور مساعد مدير مكتب تعليم الجنوب بالرياض الدكتور عبدالعزيز الخشلان وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم بالمحافظة .
واشتملت الفعاليات على مسيرة شارك فيها المحافظ والمسؤولين وطلاب المدارس تحت شعار ( المزاحمية تتحرك ) في اليوم العالمي للسكري . ومعرض توعوي اشتمل على أقسام شارك فيه مستشفى المزاحمية والهلال الأحمر والمستوصفات والعيادات الطبية الخاصة بالإضافة إلى تقديم نصائح طبية بإشراف مجموعة من الأطباء واختصاصيي التغذية، الذين قاموا بدورهم بتوعية الزوار بداء السكري عن طريق تقديم المشورة والنصائح الطبية للتوعية به وتوزيع منشورات تثقيفية على الحضور . بعد ذلك ألقى قائد مدرسة ابتدائية المزاحمية محمد بن خربوش كلمة رحب فيها بالحضور وشكر الداعمين و المشاركين في تنظيم الفعاليات، بعد ذلك كلمة لمستشفى المزاحمية ألقاها الدكتور بشير الخليفة تحدث فيها عن علامات مرض السكري و التعريف بعوامل خطورة الإصابة بالسكري وطرق الوقاية منه؛ من خلال إتباع الأنماط الصحية السليمة .
ومن جانبه، أشاد “العساف” بجهود فريق العمل والجهات المشاركة بمثل هذه الفعاليات، مؤكدا أن التوعية والتثقيف تجاه الأمراض المزمنة مطلب ضروري للحد منها ووقاية المجتمع، بطرق توعوية حديثة.
وفي الختام كرم المحافظ ومساعد مدير مكتب تعليم الجنوب وقائد ابتدائية المزاحمية الجهات الحكومية والخاصة الداعمة و المشاركة في الفعاليات .

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