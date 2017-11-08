صحف لاتينية: مستقبل باوزا مع المنتخب السعودي في خطر

هل يطير باوزا من تدريب المنتخب السعودي ؟ سؤال طرحته صحيفة “اولي” الأرجنتينية على خلفية تغريدة كتبها رئيس الهيئة الرياضية بالسعودية تركي آل الشيخ على صفحته الشخصية في تويتر ، وقالت الصحيفة الأرجنتينية :” تلقى باوزا انتقاداً من رجل الرياضة الأول في السعودية ، على خلفية خسارة منتخب السعودية لقاءه الودي أمام البرتغال بنتيجة 3-صفر ، وكذلك خسارته أمام بلغاريا 1-صفر، وهذا الانتقاد جعل باوزا على حافة السقوط من تدريب المنتخب، ولم يصدر حتى الآن خبراً رسمياً من القيادة الرياضية بالسعودية عن إقالته رسمياً ، لكن يبدو أن وصوله لمونديال روسيا أصبح ضعيفاً ، وستكون هذه الإقالة الثالثة له في عام واحد ” .

صحيفة “ديبور” البيروفية جزمت بخبر إقالة باوزا من تدريب الأخضر السعودي، وكتبت في عددها الصادر اليوم :” بعد ساعات من خسارة السعودية أمام بلغاريا، لم يعد الأرجنتيني إدغاردو باوزا مديراً فنياً للمنتخب السعودي الأول ، فقبل ذلك تلقى خسارة أخرى من البرتغال ، وهي الخسائر التي لم ترق للقيادة العليا في إتحاد الكرة السعودي وقرروا إقالته من التدريب، وعلى الرغم أن باوزا حاول استباق ذلك بتقديمه الاستقالة والرحيل لكن قرار اتحاد الكرة السعودي كان أسرع من قراره الشخصي “.

وعن البديل المتوقع لخلافة باوزا في تدريب المنتخب السعودية قالت الصحيفة:” يعتبر مواطنه الأرجنتيني رامون دياز هو البديل المرشح بعد الرحيل ، فهو يحظى بقبول واسع في المنطقة لاسيما في ظل اقترابه من الوصول إلى كأس العالم للأندية مع ناديه الهلال “.

وعززت صحيفة “البوكون” البروفية كذلك من صحة خبر إقالة باوزا وقالت إن قرار الإقالة تم والبديل الأقرب هو رامون دياز .

صحيفة “تودا باسيون” نقلت عن إدغاردو باوزا تصريحاً مقتضباً قال فيه معقباً على أخبار الإقالة:” حتى الآن لم يبلغوني بشيء” ، لكن الصحيفة انضمت إلى بقية الصحف اللاتينية وأكدت أن قرار الإقالة تم عقب سلسلة الخسائر الأخيرة ، وأن المنتخب السعودي بدأ البحث عن بديل لباوزا .