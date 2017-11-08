 دوريات الأمن تضبط عشرات المخالفين بوادي الدواسر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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دوريات الأمن تضبط عشرات المخالفين بوادي الدواسر

دوريات الأمن تضبط عشرات المخالفين بوادي الدواسر
المناطق_الرياض

أسفرت الحملات الأمنية التي تنفذها دوريات الأمن بمحافظة وادي الدواسر، خلال اليومين الماضيين، بإشراف ومتابعة من محافظ وادي الدواسر، عبدالله سليمان المبارك، عن ضبط عشرات المخالفين، في عدة مواقع من المحافظة.

وانطلقت عدة حملات، أول أمس، بعدة مواقع من المحافظة لدوريات الأمن، بعد أن أعلن محافظ وادي الدواسر ومدير دوريات أمن منطقة الرياض انطلاق عمل دوريات الأمن بوادي الدواسر، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط العشرات من المخالفين بمواقع متعددة من المحافظة .

محرر “الوئام” رافق الحملة بعدة مواقع، ورصد الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الأمن لضبط المخالفين، فيما لاقت تلك الحملات ترحيبا واسعا من أهالي المحافظة، في الميدان، ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحبوا بها متمنين استمرارها, فيما أكدت دوريات الأمن لـ “الوئام” بأن هذه الحملات ستكون مستمرة وبشكل دائم .

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