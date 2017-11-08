 الحكومة اليمنية: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لوقف سلوك إيران العبثي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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الحكومة اليمنية: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لوقف سلوك إيران العبثي

الحكومة اليمنية: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لوقف سلوك إيران العبثي
المناطق_وكالات

أكد مجلس الوزراء اليمني حرص الحكومة اليمنية على تعزيز كل أشكال التنسيق والتعاون مع قوات تحالف دعم الشرعية لضمان عدم تهريب مزيد من الصواريخ الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، وأهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في الضغط على إيران ومعاقبتها للتوقف عن سلوكها العبثي والخطير تجاه المنطقة العربية ودعمها للمليشيا المتمردة بالمال والسلاح.

وجدد المجلس الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في عدن، إدانته الشديدة، لإطلاق مليشيا الحوثي صاروخًا باليستيًّا باتجاه مدينة الرياض.

ونوّه المجلس إلى أن الانتصارات المتوالية التي حققها الجيش الوطني والمقاومة وبدعم وإسناد لوجستي كامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وبمساهمة فاعلة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجه ضربة قاصمة للعناصر الإرهابية.

وأشاد المجلس بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للحكومة الشرعية في اليمن.

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