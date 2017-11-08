 أمير عسير يستقبل مدير محطة تلفزيون أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الثلاثاء, 25 صفر 1439 هجريا, الموافق 14 نوفمبر 2017 ميلاديا

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أمير عسير يستقبل مدير محطة تلفزيون أبها

أمير عسير يستقبل مدير محطة تلفزيون أبها
المناطق_أبها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير على استغلال الإمكانيات التي وفرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون لمركز تلفزيون أبها وذلك من خلال إنتاج البرامج التي تظهر مقومات المنطقة السياحية والاقتصادية والتنموية بكافة القطاعات .

جاء ذلك خلال استقبال سموه صباح اليوم بمكتبه بالإمارة مدير عام محطة تلفزيون أبها صالح بن حسين الشريفي , والذي قدم لسموه تقرير مفصلا عن ما أنجزته المحطة من تاريخ 1/1/1438 هـ إلى 30/12/1438 هـ ’ والذي اشتمل على الإنتاج البرامجي والإخباري وجميع ما يتعلق بمختلف النشاطات الرسمية والحراك الثقافي والاقتصادي الذي يجري في كافة أرجاء المنطقة , حيث بلغ مجموع ما أنتجته المحطة خلال عام 1438هـ , (800 ) ساعة , تنوعت مابين تقارير إخبارية وبرامج  مباشرة ومسجلة عبر قنواته المختلفة .

من جهته رفع مدير محطة تلفزيون أبها شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على متابعته المستمرة وتوجيهاته الدائمة لما تقوم به محطة تلفزيون المنطقة .

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