توقيع اتفاقية مشروع تعزيز القيم وسفراء الخير لطلاب تعليم الظهران بين شركة الزرعه العالمية ومكتب تعليم الظهران

وقع الاستاذ سعيد بن عبدالعزيز القحطاني مدير مكتب التعليم بالظهران مع الاستاذ عبدالسلام الزرعه ممثل شركة الزرعه العالمية اتفاقية مشروع تعزيز القيم ومشروع سفراء الخير والذي يأتي ضمن أنشطة التوعية الاسلامية لتنمية روح المنافسة بين مدارس قطاع الظهران وفق معايير محددة كتكريم المتميزين في المسابقات التوعوية الوزارية والمحلية

وكان الاستاذ عبدالسلام الزرعه وعد بالعديد من المبادرات القادمة ، وتعرف لجنة الشراكة المجتمعيه بشركة الزرعه العالميه لجنة ناشئة وتعنى بالبرامج التعليمية والتدريب والتأهيل لسوق العمل إنطلاقاً من حرصها على أن يكون لها أثر في المجتمع بمايعود بالنفع على أبناء هذا الوطن المعطاء .

ومن جهته قال مدير مكتب الظهران الأستاذ سعيد القحطاني نحن نبارك للميدان التربوي عقد مثل هذه الشراكات التي من شأنها تطوير العملية التعليمية بأقطابها الثلاثة المعلم والطالب والمدرسة وقدم شكره لشركة الزرعة على هذا التعاون المثمر .