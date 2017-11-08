الجواد ” بينار” يخطف كأس الحفل الثاني لميدان فروسية الخفجي

أقام ميدان فروسية الخفجي حفله الثاني عصر اليوم الثلاثاء على دعم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير (حفظه الله) ، وبحضور عدد من مدراء الدوائر الحكومية والشركات و رجال الأعمال ومحبين الفروسية من شخصيات في الوسط الفروسي وكانت حصيلة السباقات على النحو التالي:

الشوط الأول كان مخصصاً للجياد التي ربحت ( ٠-٣ ) سباقات حيث يتنافسون على مسافة ١٦٠٠ متر ، وجاء في المركز الأول الفرس ( مشاعر العالمية ) لأبناء شقران بن عياد المطيري بقيادة الخيال فيصل الفرماوي.

الشوط الثاني وكان مخصصاً لجياد الدرجة مفتوح الدرجات على مسافة ١٦٠٠ متر ، وجاء في المركز الأول الجواد (شومل) للمالك خالد محمد الدوسري بقيادة الخيال خالد الرويشد .

الشوط الثالث وكان مخصصاً للأفراس مفتوح الدرجات على مسافة ١٦٠٠ متر ، وجاء في المركز الأول الجواد (بنت الشيخ ) للمالك صالح حسن الزعبي وتدريبات المدرب عبدالعزيز الزعبي بقيادة الخيال خالد الرويشد .

الشوط الرابع خصص للخيل العربية على مسافة ١٦٠٠ متر ، وجاء في المركز الأول الجواد (نجم ربوع الراشدية) للمالك حمد بن محمد المري و قيادة الخيال خالد الرويشد.

الشوط الخامس الشوط الرئيسي كأس دعم سمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير حيث خصص هذا الكأس لمواليد ٢٠١٤ و على مسافة ١٦٠٠ متر ، وجاء في المركز الأول الجواد (بينار) للمالك خالد محمد الدوسري وقيادة الخيال خالد الرويشد .

وفي ختام السباق شكر مدير الميدان مفلح فلاح الشمري سمو الامير سلطان بن محمد الكبير لدعمه المتواصل للفروسية وخاصه ميدان فروسية الخفجي ووجه شكره ايضا الى عضو المجلس البلدي في مدينة الصرار فهد بن فراج العجمي وشكر جميع اللجان العاملة في السباق ولعشاق ومحبي ميدان فروسية الخفجي.