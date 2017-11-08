 نائب أمير منطقة جازان يفتتح المؤتمر الدولي لسرطان الفم بجامعة جازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير منطقة جازان يفتتح المؤتمر الدولي لسرطان الفم بجامعة جازان

نائب أمير منطقة جازان يفتتح المؤتمر الدولي لسرطان الفم بجامعة جازان
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افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مساء اليوم فعاليات المؤتمر الدولي لسرطان الفم الذي تنظمه جامعة جازان بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني وذلك بقاعة الاحتفالات بفندق راديسون بلو بمدينة جيزان.
وفِي مستهل الفعاليات قام سمو نائب أمير منطقة جازان بقص الشريط إيذاناً بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر ، واستمع سموه لشرح مفصل عن المعرض وما يشتمل عليه من أقسام ومعروضات.
عقب ذلك بدأ الحفل الخطابي المقام بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى معالي مدير جامعة جازان كلمة أكد فيها أن المؤتمر جاء برعاية ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وذلك امتداداً لاهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بفعاليات الجامعة المختلفة ودعماً لجهودها الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحي وخدمة المجتمع.
وأبان معاليه أن المؤتمر الدولي لسرطان الفم يقام بحضور عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة، بمشاركة “١٨” متحدثاً في مجال سرطان الفم من بينهم “١٣” خبيراً عالمياً من عدد من الدول الشقيقة والصديقة و ” ٥ ” متحدثين من أبرز خبراء الوطن في هذا مجال سرطان الفم.
وأشار إلى أن الجامعة تهدف من إقامة المؤتمر لتسليط الضوء على أهمية مكافحة وعلاج مرض سرطان الفم , وتبادل الخبرات ووجهات النظر في التاريخ الطبيعي للمرض واستعراض نتائج أحدث الأبحاث المتعلّقة بالمرض والوبائيات والسياسات الوقائية واستراتيجيات العلاج منه، ومناقشة المقترح الخاص بإنشاء مركز سرطان الفم بجامعة جازان.
إثر ذلك ألقى عميد كلية طب الأسنان بجامعة جازان الدكتور عبدالوهاب بن حسين الأمير، أن المؤتمر سيحتضن الاجتماع الثالث والعشرين للجنة عمداء كليات طب الأسنان بالمملكة بهدف تركيز الجهود المستقبلية للجنة، وسيناقش جملة من المحاور والموضوعات منها وبائيات وعوامل الخطر لسرطان الفم وارتباطه باستخدام الشمّة، والتاريخ الطبيعي لسرطان الفم، والعلوم الجزيئية المرتبطة بسرطان الفم واستخدام الشمّة، وعرض استراتيجيات العلاج لسرطان الفم، وسياسات الفحص والتشخيص المبكر والوقاية منه.
ثم توالت فقرات الحفل من كلمات وعروض مرئيّة حول المؤتمر وما يتضمنه من فعاليات وأوراق عمل ستتواصل على مدى ثلاثة أيام.
وفِي ختام الحفل الخطابي كرم سمو نائب أمير منطقة جازان المشاركين في المؤتمر والتقطت الصور التذكارية بالمناسبة.

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