“قولوا لقطر” تصفع تنظيم الحمدين: لا إخوان ولا مليون واحد مثلهم يقلب حجر ما دام أبو سلمان للحق اعتزى وسيوف سلمان الحزم تشطر شطر

اقتربت أغنية “قولوا لقطر” التي أطلقها عدد من مطربي الإمارات الكِبار، ضد إرهاب الدوحة وممارساتها المشبوهة في المنطقة، من تحقيق مليوني مشاهدة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 7 نوفمبر الجاري.

الأغنية من كلمات علي الخوار، وألحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل، ويقوم بغنائها حسين الجسمي ومجموعة من المغنيين الخليجيين من بينهم ميحد حمد وعيضة المنهالي وفايز السعيد.

وجاءت كلمات الأغنية

قولوا لقطر لا توصل لحد الخطر، لابد من نقطة على آخر السطر، أو نقلب الصفحة، ونبدأ من جديد، أما العذر ما عاد للخاين عذر

قولو لحمد يخزم حمد واللي معاه، وقولو لعزمي بن بشارة ينثبر.. أنا أشهد لا ذا ولا هذا كفو، كل علي نفسه قبل شعبه خطر

ما عاد فيها حمد ولا حمد، ولا يداويها تميم المنتظر، ما دامه التركي حامي البطن، والفارسي الخاين غدا يحمي الظهر، واللي بعد أدهى وأمر، إنهم نووا يهدون كسرى دوحة الذكر العطر لا ولله إن يبطون يا بعد المنى، والشر ممحي ويسيطر من سطر

لا مرشد الإخوان لا يوسف ولا مليون واحد مثلهم يقلب حجر ما دام بوخالد حمي عز العرب، خشمه يشم المجد، ويرده فخر، وما دام أبو سلمان للحق اعتزى وسيوف سلمان الحزم تشطر شطر

اسلم يا بو خالد ورد كيد العدو، واحنا جنودك وابشر بطيب الخبر، برجال زايد دك كل حصونهم لا عاد تبقي منهم ولا تذر

باخوان شمّا علم اللي ما علم إن الصبر قد جاوز حدود الصبر.. أمر علي ما تمتلكه أرواحنا، يا ذخر شعبك كل شعبك لك ذخر

قولو لأهلنا في قطر وأحبابنا دوحة قطر ما هي ضحية من غدر نوقف معاهم ضد من خان العهد ونرجع الدوحة لكل قلب انقطر

وترد وحدتنا ولمة شملنا واللي تكبر علي الأخوة ماكبر، خليجنا واحد رغم أنف العدو، شبر شبر شبر شبر