 شاهد.. الشاعر الكويتي “السعيد” يمدح السعودية ومواقفها مع بلاده والعرب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. الشاعر الكويتي “السعيد” يمدح السعودية ومواقفها مع بلاده والعرب

شاهد.. الشاعر الكويتي “السعيد” يمدح السعودية ومواقفها مع بلاده والعرب
المناطق - الرياض

في أبيات شعرية، مدح الشاعر الكويتي حمد السعيد، السعودية، وما فعلته لبلده الكويت أثناء حرب الخليج، وما تفعله من أشقائها العرب على وجه العموم.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو التقطه في الرباض حيث الموسم الثامن من برنامج «شاعر المليون»، بعد اختتام محطتها الثانية في الكويت.

وتعتبر جولة لجنة التحكيم في السعودية من أهم جولات شاعر المليون بالنظر إلى التاريخ الثقافي الشعري المعروف لأبناء السعودية والإمكانات الشعرية الفريدة التي يمتازون بها، وأثبت شعراء السعودية على مدى المواسم الماضية حضورهم القوي في كل المراحل.

والسعيد شاعر قدير بدأ النشر في منتصف الثمانينيات عرفه الناس بأسلوبه الشيق وابتسامته المعتادة، وشارك في العديد من الأمسيات داخل الكويت وخارجها.

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