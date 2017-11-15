 بعد التزييف والتدليس.. الإعلام القطري يعتذر عن صورة ملك المغرب المفبركة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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بعد التزييف والتدليس.. الإعلام القطري يعتذر عن صورة ملك المغرب المفبركة

بعد التزييف والتدليس.. الإعلام القطري يعتذر عن صورة ملك المغرب المفبركة
المناطق - وكالات

بعد نشر وسائل الإعلام القطرية صورة مفبركة للملك محمد السادس وهو يأخذ صورة بوشاح حامل لرسالة تشيد بقطر، عادت لتعتذر مؤكدة أنها جاءت دون قصد، وتناست أنها من ابتكر التدليس وضرب الحقيقة بالتزييف.

وكان من بين هؤلاء الإعلامي القطري خالد الجاسم الذي غرد في حسابه بتويتر قائلا: اقدم اعتذاري على نشر صورة مفبركة لجلالة ملك المغرب الشقيق الملك محمد السادس”.

ونفى ياسر الزناكي، مستشار ملك المغرب بشكل قاطع، أن يكون الملك محمد السادس قد أخذ صورة بوشاح حامل لرسالة سياسية، واصفا هذه الصورة المزيفة.

وقال “لقد كنت بجانب جلالة الملك خلال تنقلاته في إطار هذه الزيارة، ولم يقم قط بأخذ أي صورة أو حمل أي وشاح”.

وأضاف الزناكي “لقد تفاجأنا بهذه الصورة، وإن الأمر مجرد فبركة واضحة، لقد كنت بجانب جلالة الملك خلال تنقلاته في إطار هذه الزيارة، ولم يقم قط بأخذ أي صورة يحمل فيها وشاحا”.

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