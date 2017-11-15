تحت شعار “كيف نكون قدوة” .. إطلاق مبادرات وبرامج ملتقى مكة الثقافي بجامعة “المؤسس”

‏أطلق مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مبادرات وبرامج وفعاليات الجامعة ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” يوم الأثنين وبحضور وكلاء وعمداء العمادات والكليات ومنسوبي وطلاب الجامعة وعدد من عمداء الأحياء والمواطنين وذلك بمسرح العمادة 26.

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‏وشهد حفل تدشين المبادرات عرضاً مرئياً للبرامج المشاركة والفئات المستهدفة من تلك البرامج والتي تستمر خلال العام الجاري وهي مبادرة الحي القدوة، والذي يركز على حي الجامعة المتاخم لجامعة “المؤسس” بعدد من البرامج المتنوعة ويهدف إلى المساهمة في تطوير المهارات الشخصية وتنمية الثقافة، العمل على تقديم الخطط والدراسات التي تساعد على الرقي بالحي وتطوير خدماته، والمساهمة في تقديم خدمات البنية التحتية للحي والعناية باحتياجاته الأساسية، والاهتمام بالمرافق العامة “المساجد، الحدائق، والشوارع” وظهورها بالشكل اللائق والجذاب.

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‏وتشمل مبادرات الجامعة لهذا العام مبادرة قدوة 360 (صناعة الإنسان) وتهدف إلى بناء قيادات مستقبلية ذات هوية متزنة متوافقة، متكاملة ومتناسقة وظائفها الشخصية والمجتمعية، وتهيئة بيئة فاعلة توفر بيئات تمكينيه محفزة لنمو وتطور الشباب لممارسة المهارات في المجالات البحثية والعلمية والمجتمعية، تمكين الشباب لمعالجة القضايا المهمة وتدعيم شعورهم بالانتماء وصياغة رؤيتهم حول التغيير الاجتماعي في عمليات التنمية بوجود الداعمين والميسرين من المشرفين الاجتماعيين والنفسيين، وتحديد السلوكيات الغير مرغوب فيها و تحديد طرق لحلها والحد منها عن طريق فريق من الخبراء والمختصين.

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‏وقدم مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي شكره الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة الوطنية الاجتماعية وعلى ثقته الكريمة في جامعة الملك عبدالعزيز للإسهام في تنفيذ هذه الفعاليات، حيث تطلق الجامعة برامجها وفعالياتها للعام الثاني، وتعد الجامعة شريك استراتيجي في هذا المشروع الحيوي والهام، وستسعى بكل إمكاناتها وطاقاتها إلى إنجاحه وتفعيل دور أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب والطالبات بهدف تحقيق الأهداف المرسومة له من خلال المبادرات والبرامج التي تستهدف فئات المجتمع.

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‏وأفاد مدير الجامعة أن الجامعة تهدف إلى تطوير سلوكيات الطلاب والطالبات من خلال تبني القدوات والأفكار الإيجابية ، وتعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية واحترام النظام، وترسيخ مفهوم الوطنية وروح الانتماء للوطن، واحتواء الشباب والشابات من خلال القدوات المؤثرة علمياً وثقافياً وسلوكياً، انطلاقاً من منهج الاعتدال الذي تبنته دولتنا المباركة حفظها الله.

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‏وبين المدير أن المجتمع السعودي يواجه تحديات كبيرة يجب على الجميع مجابهتها من خلال التمسك بالقيم الاخلاقية واختيار القدوة الحسنة، وأضاف أن مشاركة الجامعة نابعة من تعاليم ديننا الحنيف الذي حثنا على اختيار القدوة الحسنة وذلك للأثر الذي يحدثه على الفرد والمجتمع، الأمر الذي يدفعنا إلى تحفيز أبنائنا وبناتنا على المشاركة والتفاعل مع هذا المشروع الطموح والذي سيرسم بعون من الله وقدرته معالم القدوة الحسنة للحفاظ على تراثنا وديننا السمح وهويتنا الثقافية.

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‏من جانبه أوضح عميد شؤون الطلاب الأستاذ الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني أن الجامعة هذا العام تطلق مبادرتين تحتوي على برامج تتسم بالتنوع والاستدامة وتحرص على خدمة المجتمع من منطلق دور الجامعة الوطني والاجتماعي حيث سيتم عمل مشاريع وبرامج تستهدف الأحياء بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية في محافظتي بحرة ورابغ، كما تتميز البرامج لهذا العام على الشمولية حيث تم تقسيم المجتمع إلى فئات كل فئة سيتم تنفيذ برامج خاصة بها وتخضع جميع البرامج لمؤشرات قياس الأداء وذلك لتحقيق الجودة في ما يتم تقديمه.

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‏جدير بالذكر أن برنامج “أنا السعودي انا قدوة” الذي اطلقته الجامعة ضمن برامجها السبعة المشاركة في ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة العام الماضي حقق المركز الثاني وتم تكريم الجامعة بهذه المناسبة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في الحفل الختامي للملتقى.