جامعة المؤسس تدشن الموقع الالكتروني للملتقى العلمي التاسع للطلاب والطالبات

‏‏دشن مدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الموقع الالكتروني للملتقى العلمي التاسع لطلاب وطالبات الجامعة والمزمع اقامته في الفترة ما بين 14 إلى 16 رجب 1439هــ وذلك خلال اللقاء السنوي لمعالي المدير بأبنائه الطلاب وبحضور وكلاء وعمداء الكليات والعمادات المساندة.

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‏وخلال حفل التدشين تم عرض فلم تعريفي عن الملتقى استعرض المجالات والمحاور التي يركز عليها الملتقى وهي التنمية المستدامة ويشمل فرعين الأول الأبحاث العلمية والتطبيقية، والثاني الابتكار وريادة الأعمال، والمجال الثاني صناعة الإنسان ويشمل على فرعين وهي صناعة الاعمال وخدمة المجتمع الفعاليات المصاحبة، وقدم رئيس اللجنة العلمية بالملتقى الدكتور هاني بن زكريا عصفور شرحاً مفصلاً عن محاور الملتقى وآليات التسجيل فيه.

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‏ويتضمن الموقع الالكتروني على العديد من الصفحات والروابط التي تشرح بالتفصيل رؤية ورسالة وأهداف ومحاور الملتقى والمسابقات المصاحبة والتسجيل والشروط العامة للمشاركة، والكتيب التعريفي والخطة الزمنية والتسجيل الإلكتروني بالملتقى.

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‏ويهدف الملتقى العلمي التاسع إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة من خلال البحث العلمي والابداع والابتكار للطاب والطالبات، ودعم مهارات صناعة الانسان وتشجيع الطاب والطالبات للعمل الريادي وبناء المشاريع الصغيرة والأعمال الفنية والاعلامية الأصيلة والمتميزة، وإتاحة الفرصة لإبراز المواهب و إثراء الساحة الأكاديمية بعرض، ونشر النتاج العلمي والإبداعي والابتكاري والريادي للطلاب والطالبات، وتنمية المهارات القيادية والحوارية لدي الطلاب والطالبات، وتعزيز القيم البحثية والإبداعية والوطنية واتاحة الفرصة للتنافس العلمي الشريف والعمل الجماعي وبناء جسور التواصل العلمي.

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‏من جانبه أشاد مدير الجامعة بجهود أعضاء اللجان المنظمة للملتقى والاستعداد المبكرة لهذه التظاهرة العلمية والتي تعد فرصة حقيقية ليبرز الطلاب والطالبات إمكاناتهم العلمية والبحثية والابتكارية داعياً في الوقت عينه عموم الطلاب للمشاركة والتسجيل في الملتقى من خلال الموقع الالكتروني والذي يشمل جميع التفاصيل والتعرف على ما يحتويه الملتقى من معلومات تساعدهم للمشاركة الفاعلة فيه.

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‏ورفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الحكيمة وعلى رأسها قائد مسيرة التعليم مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، على ما يقدم لهذا الوطن وأبنائه من دعم ورعاية واهتمام وحرص على بناء قاعدة التعليم ودعم الإبداع والابتكار والمواهب تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة المستقبلية، وقدم معالي مدير الجامعة الشكر والتقدير لمعالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى على ما يبذله من جهود ومتابعته المستمرة لمسيرة الجامعة.