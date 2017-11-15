 خطوات “ذهبية” تبعد عنك داء السكري .. تعرف عليها الآن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 26 صفر 1439 هجريا, الموافق 15 نوفمبر 2017 ميلاديا

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خطوات “ذهبية” تبعد عنك داء السكري .. تعرف عليها الآن

خطوات “ذهبية” تبعد عنك داء السكري .. تعرف عليها الآن
المناطق - وكالات

تنجم الإصابة بمرض السكري في كثير من الأحيان عن عامل الوراثة، لكن ثمة خطوات “صحية” يرى الأطباء أنها تقلل خطر الإصابة بالداء إلى حد كبير.

ويصاب الإنسان بالسكري جراء قلة هرمون الأنسولين في جسمه، ويساعد هرمون الأنسولين في العادة على تحويل سكريات الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، كما قد تحصل الإصابة بالداء بسبب حساسية الأنسجة للأنسولين.

وينصح الأطباء باتباع جملة من النصائح للوقاية من السكري أو السيطرة عليه، وأولى الخطوات، تفادي تناول الأطعمة المعدلة وراثيا أو معالجة صناعيا بالنظر إلى فقدانها النسبة الكبرى من القيمة الغذائية.

وتحتوي الأطعمة المعالجة غير الطرية، على قدر ضئيل جدا من الفيتامينات والمعادن والألياف، لكنها ترفع نسبة السكر في الدم بشكل مقلق، وفق ما نقل موقع “بلود سكاي”.

وتساعد التمارين الرياضية جسم الإنسان على إبقاء معدلات السكر في حدود مقبولة، كما تقي من السمنة وأمراض القلب، وتزيد من حساسية الأنسولين في الجسم وهو أمر مفيد.

ولقطع الطريق على السكري، يجدر بالإنسان أن يبقي نفسه دون إرهاق، ذلك أن التعب يجعلنا نشعر برغبة في التهام المزيد من الطعام غير الصحي، كما أن الأشخاص المرهقين لا يحترمون مواعيد الوجبات وقد يغفلون عن أخذ الدواء.

ويوصي الخبراء، الناس باتباع حمية صحية والنوم بشكل جيد وشرب القدر الكافي من الماء، فضلا عن تجنب الجلوس لمدة طويلة، ويحذرون أيضا من تناول التدخين وشرب الكحول.

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