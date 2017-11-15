إيران تغرق أسواق قطر بمواد فاسدة.. والتصدير يتوقف جزئياً

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صادرات إيران إلى قطر توقفت جزئياً بسبب إغراق التجار الإيرانيين الأسواق القطرية بمواد ومنتجات فاسدة وتالفة وزيادة عمليات النصب والاحتيال والاختلاس والسرقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن رضا بديعي فرد، مدير مطار شيراز (مركز محافظة فارس، أن التصدير توقف جزئيا لأن تغليف البضائع المشحونة إلى قطر كالفواكه والخضار كانت بطريقة غير مناسبة جداً إذ كانت الخضراوات تحتوي على الوحل وقد وضعت في علب من الكرتون”.

وأكد مدير عام مطار شيراز، الذي يعتبر نقطة انطلاق تصدير البضائع الإيرانية إلى قطر، أن السلطات أوقفت عمليات الشحن التي وصفها بـ”الاحتيال”، مشددا على أنه إذا استمرت إيران بهذه الطريقة فإنها ستفقد سوق قطر”.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فقد بدأ الايرانيون منذ استغلال السوق القطرية مع بداية المقاطعة العربية ضدها بتصدير المنتجات الفاقدة لمعايير الجودة والبضائع ذات التغليف غير الصحي والمواد الغذائية التالفة والسامة مما عرقل عمليات التصدير إلى قطر.

ووفقا لتقرير “إرنا” فقد كانت البضائع تشحن لقطر مرتين في اليوم لكن عمليات التصدير متوقفة منذ أسبوع في مطار شيراز، ولم يتم تأمين إلا 20 طنا من الحمولة.